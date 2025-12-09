Dólar en Bahía Blanca: a cuánto finalizaron este martes todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.467,07 para la venta y de $1.413,14 para la compra en Bahía Blanca, registrando una suba de 0,69% en relación al cierre del viernes.

En tanto, el dólar blue bajó hasta en $1.460,00 (+0,69%) para la venta en nuestra ciudad, y se ofreció a $1.445,00 (+0,70%) en las financieras de la City Porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.904,50 (+0,30%); el MEP cotiza a $1.470,00 (-0,20%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.501,00 (-0,20%).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 636 puntos básicos (+0,80%).