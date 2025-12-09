La ABB tomó una medida para que se pueda disfrutar mejor la final de Primera

La Asociación Bahiense de Básquetbol, en común acuerdo con la dirigencia de Villa Mitre y Pacífico, más el aval de la Aprevide, decidió prohibir el ingreso al Osvaldo Casanova de elementos de percusión ni de cualquier otro instrumento musical.

En los dos partidos previos no fue respetado el reglamento, que prohibe hacer sonar estos elementos cuando se está disputando el partido.

"La autoridad policial estará facultada para retener dichos elementos durante el cacheo preventivo, luego de haberse constatado en los Juegos 1 y 2 el incumplimiento reiterado de las indicaciones impartidas por las autoridades arbitrales respecto del uso de estos objetos, afectando el ambiente general y el normal desarrollo del juego", señala el comunicado.

"Asimismo, -agrega-, se recuerda que no se permitirá la presencia de personas sobre las barandas de las tribunas, debido a que esta conducta representa un riesgo para la integridad física tanto de quienes la realizan como de quienes se encuentren en las inmediaciones. Los árbitros y autoridades de mesa podrán detener el encuentro ante cualquier infracción a estas normas y aplicar las sanciones correspondientes conforme al reglamento vigente".

En el escrito, se "solicita la colaboración de todos los asistentes para asegurar un entorno seguro, ordenado y respetuoso, acorde al prestigio de nuestras competencias y al espíritu deportivo que caracteriza al básquet local. El compromiso de cada participante resulta fundamental para que las finales continúen desarrollándose en un clima adecuado para las familias, los clubes y toda la comunidad",