Buen inicio de Chorvat y la Selección de tiro con arco en los Suramericanos de la Juventud

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

En líneas generales, fue auspicioso el inicio de la actividad oficial del tiro con arco para los jóvenes argentinos esta tarde en la Ciudad Deportiva Irving Saladino.

A excepción de Carlos Della Pena (compuesto), que no pudo ser de la partida por descalificación, los restantes cinco representantes nacionales lograron buenas ubicaciones de cara a los cruces eliminatorios individuales que darán comienzo este viernes.

Isabella Chorvat, la chaqueña que vive en Bahía Blanca y representa a Palihue, totalizó 632 puntos y quedó primera en recurvo femenino. La pupila del bahiense Mauro De Mattia espera rival en octavos para el viernes: la panameña Mederico (17°) o la peruana Payano (16°).

Mientras que Bianca González fue 5°, con 611 y en la misma instancia se medirá con la peruana Bustamante (12°).

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Entre los varones del recurvo los resultados fueron similares.

Gabriel Tonina obtuvo 663 puntos y finalizó líder, clasificando directamente a octavos de final, donde chocará con el ganador del paraguayo Caballero (17°) y el guyano Cummings (16°).

En tanto, Thiago Barbieri fue 5°, con 630, y en los octavos de final chocará con el ecuatoriano Valdiviezo (12°).

Además, en compuesto femenino, María Belén Giménez alcanzó el segundo lugar clasificatorio con 669 puntos. Espera por la venezolana Cambero (7°) o la panameña Teano (10°) en cuartos de final.

Al tiempo que Della Pena, como citaramos más arriba, fue descalificado.

Por otra parte, mañana si disputarán los cruces por equipos, hasta los duelos por las medallas de bronce: recurvo mixto (desde octavos), compuesto mixto (cuartos), ambos por la mañana; recurvo y compuesto masculino (cuartos) y recurvo femenino (Cuartos) y compuesto femenino (semifinales), por la tarde.

Los duelos por equipos por las medallas de oro irán el sábado.

Argentina estará representada por recurvo masculino (Barbieri-Tonina), recurvo femenino (Chorvat-González) y recurvo mixto (Chorvat-Tonina).