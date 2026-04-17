Juegos Suramericanos de la Juventud: programa nacional del viernes 17

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

El quinto día de competencias oficial de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud contará con el arranque del triatlón y el futbol bandera, el novedoso deporte que será parte de los próximos Juegos Olímpicos.

Además, finalizarán ambas ramas del futsal, con Argentina en las finales y continuará la natación, con diez carreras por medallas.

En horario argentino, el programa de actividades para este viernes es el siguiente:

Triatlón

08:30 - Individual masculino, con Santino Calderón Lucarotolo y Agustín Wendler

10:30 - Individual femenino, con Emma Scliar y Federica Carletto

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Fútbol bandera

10:00 - Selección masculina vs. Uruguay

13:45 - Selección masculina vs. Brasil

18:45 - Selección masculins vs. Panamá

Natación

Clasificaciones desde las 11:30

100m espalda femenino, con Cecilia Dieleke y Laila Chain

100m espalda masculino, con Matías Chaillou

200m pecho femenino, con Liz Dos Santos y Pía Ponzo

200m pecho masculino, con Joaquín Giovacchini y Mateo Fontana

200m libre femenino, Agostina Hein y Catalina Dos Santos

200m libre masculino, con Máximo Aguilar y Ciro Conrad

50m mariposa femenino, con Guadalupe Angiolini y Mía Di Pace

50m mariposa masculino, con Matias Chaillou y Lautaro Lamberti

4x100m combinado femenino, con Cecilia Dileke, Catalina Dos Santos, Laila Chain y Agostina Hein

4x100m combinado masculino, con Matias Chaillou, Mateo Fontana, Laureano Hompmeier y Máximo Aguilar

Finales a partir de las 20:00

Gimnasia artística

11:50 - Salto, paralelas y barra masculino, con Benjamín Fernández Landa, Benicio Manoli, Lucas Aita, Joaquín Pendino y Julián Di Pasquale

11:50 - Viga y piso femenino, con Mora Arballo, Eugenia García Berbel, Sofía Chimenti, Martina Begnes y Luz Navarro

Tiro con arco

12:30 - Recurvo masculino (octavos de final), con Gabriel Tonina vs. rival a definir

12:30 - Recurvo masculino (octavos de final), con Thiago Barbieri vs. ecuatoriano Valdiviezo

16:30 - Recurvo femenino (octavos de final), con Isabella Chorvat vs. rival a definir

16:30 - Recurvo femenino (octavos de final), con Bianca González vs. peruana Bustamante

17:00 - Compuesto femenino (cuartos de final), con María Belén Giménez vs. rival a definir

Futsal

16:45 - Selección femenina vs. Paraguay (final)

19:00 - Selección masculina vs. Brasil (final)

Boxeo

18:45 - -57 kg femenino (semifinales), con Melanie Acevedo vs. colombiana Rivera

19:00 - -60 kg masculino (semifinales), con Nicolás Peralta vs. chileno Vasquez

19:45 - -70 kg masculino (semifinal), con Santiago Giménez vs. brasileño Do Nascimento

20:00 - -80 kg masculino (semifinal), con Santiago Zilli vs. ecuatoriano Anchico

Fútbol

21:00 - Selección masculina vs. Panamá (fase de grupo)