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Panamá 2026.

Juegos Suramericanos de la Juventud: programa nacional del viernes 17

Habrá acción en triatlón, fútbol bandera, gimnasia artístic, boxeo, futsal, natación, tiro con arco y fútbol.

Fotos: La Nueva.

El quinto día de competencias oficial de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud contará con el arranque del triatlón y el futbol bandera, el novedoso deporte que será parte de los próximos Juegos Olímpicos.

Además, finalizarán ambas ramas del futsal, con Argentina en las finales y continuará la natación, con diez carreras por medallas.

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En horario argentino, el programa de actividades para este viernes es el siguiente:

Triatlón
08:30 -  Individual masculino, con Santino Calderón Lucarotolo y Agustín Wendler
10:30 - Individual femenino, con Emma Scliar y Federica Carletto     

Fútbol bandera
10:00 - Selección masculina vs. Uruguay
13:45 - Selección masculina vs. Brasil
18:45 - Selección masculins vs. Panamá

Natación
Clasificaciones desde las 11:30
100m espalda femenino, con Cecilia Dieleke y Laila Chain
100m espalda masculino, con Matías Chaillou
200m pecho femenino, con Liz Dos Santos y Pía Ponzo     
200m pecho masculino, con Joaquín Giovacchini y Mateo Fontana
200m libre femenino, Agostina Hein y Catalina Dos Santos
200m libre masculino, con Máximo Aguilar y Ciro Conrad
50m mariposa femenino, con Guadalupe Angiolini y Mía Di Pace
50m mariposa  masculino, con Matias Chaillou y Lautaro Lamberti
4x100m combinado femenino, con Cecilia Dileke, Catalina Dos Santos, Laila Chain y Agostina Hein
4x100m combinado masculino, con Matias Chaillou, Mateo Fontana, Laureano Hompmeier y Máximo Aguilar     
Finales a partir de las 20:00

Gimnasia artística
11:50 - Salto, paralelas y barra masculino, con Benjamín Fernández Landa, Benicio Manoli, Lucas Aita, Joaquín Pendino y Julián Di Pasquale
11:50 - Viga y piso femenino, con Mora Arballo, Eugenia García Berbel, Sofía Chimenti, Martina Begnes y Luz Navarro

Tiro con arco
12:30 - Recurvo masculino (octavos de final), con Gabriel Tonina vs. rival a definir
12:30 - Recurvo masculino (octavos de final), con Thiago Barbieri vs. ecuatoriano Valdiviezo
16:30 - Recurvo femenino (octavos de final), con Isabella Chorvat vs. rival a definir
16:30 - Recurvo femenino (octavos de final), con Bianca González vs. peruana Bustamante
17:00 - Compuesto femenino (cuartos de final), con María Belén Giménez vs. rival a definir

Futsal
16:45 - Selección femenina vs. Paraguay (final)
19:00 - Selección masculina vs. Brasil (final)

Boxeo
18:45 - -57 kg femenino (semifinales), con Melanie Acevedo vs. colombiana Rivera
19:00 - -60 kg masculino (semifinales), con Nicolás Peralta vs. chileno Vasquez     
19:45 - -70 kg masculino (semifinal), con Santiago Giménez vs. brasileño Do Nascimento
20:00 - -80 kg masculino (semifinal), con Santiago Zilli vs. ecuatoriano Anchico

Fútbol
21:00 - Selección masculina vs. Panamá (fase de grupo)

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