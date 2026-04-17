Juegos Suramericanos de la Juventud: programa nacional del viernes 17
Habrá acción en triatlón, fútbol bandera, gimnasia artístic, boxeo, futsal, natación, tiro con arco y fútbol.
mgiovannini@lanueva.com
Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.
El quinto día de competencias oficial de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud contará con el arranque del triatlón y el futbol bandera, el novedoso deporte que será parte de los próximos Juegos Olímpicos.
Además, finalizarán ambas ramas del futsal, con Argentina en las finales y continuará la natación, con diez carreras por medallas.
En horario argentino, el programa de actividades para este viernes es el siguiente:
Triatlón
08:30 - Individual masculino, con Santino Calderón Lucarotolo y Agustín Wendler
10:30 - Individual femenino, con Emma Scliar y Federica Carletto
Fútbol bandera
10:00 - Selección masculina vs. Uruguay
13:45 - Selección masculina vs. Brasil
18:45 - Selección masculins vs. Panamá
Natación
Clasificaciones desde las 11:30
100m espalda femenino, con Cecilia Dieleke y Laila Chain
100m espalda masculino, con Matías Chaillou
200m pecho femenino, con Liz Dos Santos y Pía Ponzo
200m pecho masculino, con Joaquín Giovacchini y Mateo Fontana
200m libre femenino, Agostina Hein y Catalina Dos Santos
200m libre masculino, con Máximo Aguilar y Ciro Conrad
50m mariposa femenino, con Guadalupe Angiolini y Mía Di Pace
50m mariposa masculino, con Matias Chaillou y Lautaro Lamberti
4x100m combinado femenino, con Cecilia Dileke, Catalina Dos Santos, Laila Chain y Agostina Hein
4x100m combinado masculino, con Matias Chaillou, Mateo Fontana, Laureano Hompmeier y Máximo Aguilar
Finales a partir de las 20:00
Gimnasia artística
11:50 - Salto, paralelas y barra masculino, con Benjamín Fernández Landa, Benicio Manoli, Lucas Aita, Joaquín Pendino y Julián Di Pasquale
11:50 - Viga y piso femenino, con Mora Arballo, Eugenia García Berbel, Sofía Chimenti, Martina Begnes y Luz Navarro
Tiro con arco
12:30 - Recurvo masculino (octavos de final), con Gabriel Tonina vs. rival a definir
12:30 - Recurvo masculino (octavos de final), con Thiago Barbieri vs. ecuatoriano Valdiviezo
16:30 - Recurvo femenino (octavos de final), con Isabella Chorvat vs. rival a definir
16:30 - Recurvo femenino (octavos de final), con Bianca González vs. peruana Bustamante
17:00 - Compuesto femenino (cuartos de final), con María Belén Giménez vs. rival a definir
Futsal
16:45 - Selección femenina vs. Paraguay (final)
19:00 - Selección masculina vs. Brasil (final)
Boxeo
18:45 - -57 kg femenino (semifinales), con Melanie Acevedo vs. colombiana Rivera
19:00 - -60 kg masculino (semifinales), con Nicolás Peralta vs. chileno Vasquez
19:45 - -70 kg masculino (semifinal), con Santiago Giménez vs. brasileño Do Nascimento
20:00 - -80 kg masculino (semifinal), con Santiago Zilli vs. ecuatoriano Anchico
Fútbol
21:00 - Selección masculina vs. Panamá (fase de grupo)