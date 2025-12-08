Villa Mitre reaccionó rápido, venció a Pacífico y ahora arranca otra final

Villa Mitre venció esta noche a Pacífico y se quedó con el segundo punto de la final del torneo de primera división, Aldo "Bebe" Storti.

El tricolor se impuso por 88 a 73 e igualó la llave (1 a 1) que se juega al mejor de cinco puntos y seguirá el jueves otra vez en el Osvaldo Casanova.

Con un segundo cuarto que terminó siendo clave (lo ganó 22 a 8) y un alza en su rendimiento colectivo (sobre todo en defensa), la Villa reaccionó tras la derrota en el primer juego y ahora comenzará una "mini final" a tres partidos.

Jasen tira por sobre Genaro Pisani.

El más destacado del ganador fue Julián Lorca, quien aportó gol y rebotes desde la pintura, terminando con 19 puntos y 14 recobres.

Además, Ignacio Alem (15), Franco Amigo (13) y Federico Harina (13) también terminaron la noche en doble dígito.

Mientras que en el Verde, que basó su goleo en su quinteto inicial, Valentín Cortés sumó 17 unidades y lo siguieron Branco Salvatori y Santiago Loos, ambos con 15.

*El desarrollo

El segundo punto de la final mostró un comienzo vibrante y con gran clima desde el inicio, que otra vez se vio demorado porque algunos hinchas se encontraban subidos a las barandas que dividen la popular de las plateas en el Osvaldo Casanova.

Tras el salto inicial, los dos arrancaron efectivos y anotando puntos rápidamente: Pacífico apoyado en Santiago Loos y Villa Mitre, básicamente, en la efectividad de Franco Amigo, quien terminó el primer cuarto con 3 de 3 en triples.

No obstante, el Verde se fue sintiendo más cómodo en ese ir y venir frenético y empezó a tomar las riendas del juego y, sobre todo, del marcador.

Cortés celebra ante la platea de Villa Mitre tras un triple que sufre Amigo.

Porque un juego más fluido en ataque le permitió encontrar tiros de buena efectividad (4-6 en T3 y 5-6 en t2 en el 1C) y varios intérpretes se fueron sumando a ese muy buen primer parcial de Loos (anotó 10 puntos).

También le agregó una buena defensa, haciendo jugar incómodo a Villa Mitre, que apostó a poner a sus hombres altos cerca del aro, y todo eso armó un parcial favorable al Verde, que terminó ganando por 26 a 19, casi que estirando las buenas sensaciones del primer juego.

Ya en el segundo chico la dinámica fue otra, casi opuesta, mostrando -quizás- la mejor versión de Villa Mitre en lo que iba de la final. Sobre todo porque el tricolor tuva otra contracción para la marca.

Esta remontada en la parte defensiva, que luego le fue dando rédito en ataque, la empezó a encaminar en su larga y buena rotación.

El ingreso de Joaquín Jasen fue clave para aportarle, junto a Alejo Blanco, otra intensidad en la primera línea de defensa, lo que ensució el traslado de la bola de su rival y también lo empezó a enredar en el juego estacionado.

Con esa parte mejorada, le alcanzaba a la Villa, aún sin encontrar su mejor versión, para ir recortando la distancia, ante un rival que apostó a marcar en zona durante un largo pasaje del parcial.

Con Julián Lorca como única referencia en la pintura y los más jóvenes en el perímetro (Jasen, Blanco, Iglesias y Alem), fue achicando lentamente, sumando desde la línea y con algunas otras variantes.

Este contexto fue haciendo crecer a Villa Mitre y, por el contrario, hizo que Pacífico perdiera efectividad y, sobre todo, confianza a la hora de atacar. por lo que le fue dificilísimo anotar.

Encima cuando a esa buena defensa el tricolor le pudo sumarle variantes en ataque, no sólo pasó al frente definitivamente sino que hizo crecer la diferencia que llegó a ser de 7 en el cierre del parcial gracias al primer triple en la serie de Federico Harina. Quizás todo un mensaje.

Harina, clave con sus triples, festeja uno de sus aciertos.

Así las cosas, Villa Mitre ganó el segundo cuarto por 22 a 8 y se fue al descanso largo arriba por 41 a 38 y con, posiblemente, las mejores sensaciones desde que arrancó la llave.

Al regreso de los vestuarios, la Villa volvió al quinteto inicial (con Alem por Heinrich) y se mantuvo en la misma sintonía, siendo firme atrás y, sobre todo, agresivo y efectivo en ataque.

Tres triples en el arranque (Amigo, Harina y Alem) y un buen comienzo colectivo apuntalado por el propio Harina, le permitieron al tricolor seguir con todo lo bueno que había hecho y hasta mejorarlo.

Es que el equipo que dirige Emiliano Menéndez se mantuvo enfocado y empezó a sumar gol por distintas vías, con triples, en la pintura y también corriendo, ya que pudo jugar rápido a partir del rebote defensivo y falta de gol de Pacífico.

Con ese panorama Villa Mitre no aflojó en intensidad atrás, haciéndolo jugar incómodo al Verde, y empezó a explotar todas sus variantes para encontrar buenas sensaciones y fluidez, que le permitieron estirar la máxima a 20 (65 a 45), con un buen pasaje de Depaoli coronado con un triple.

De esa manera, la Villa disfrutaba de la ventaja y, al mismo tiempo, no dejaba lugar para algún intento de reacción de Pacífico.

Es más, la diferencia con la que el tricolor entró al último cuarto (+16) lo dejaba muy bien encaminado para el cierre y a Pacífico, por el contrario, casi sin margen de error si pretendía ponerse seriamente en juego.

Iglesias sale de la marca de Genaro Pisani.

En el arranque de ese último parcial, el Verde salió agresivo a intentar echar el resto para ver si podía dar la embestida final.

Un doble de Genaro Pisani y una volcada de Cortés levantaron un poco a los conducidos por Mauro Richotti, que llegaron a recortar a 12 (58-70).

No obstante, Villa Mitre reaccionó rápidamente, sobre todo a partir de Lorca, quien lastimó en la pintura y fue la carta de gol de la Villa en el cierre.

La diferencia y el reloj empezaron a jugar a favor del tricolor, que lentamente y con toda su experiencia fue cerrando el juego y transitó los minutos finales con solvencia, ante el intento final de Pacífico que no logró bajar la luz a un dígito.

Lo cierto es que Villa Mitre reaccionó del cachetazo del primer juego, igualó la serie y ahora arranca una "mini final" de tres juegos. Todo está por verse y la seguirán el jueves, otra vez en el Osvaldo Casanova.

Pacífico (73): B. Salvatori (15), F. Mattioli (3), V. Cortés (17), S. Loos (15), T. Sagarzazu (11), fi; J.C. Redivo (5), M. Boccatonda, I. Errazu (3), Genaro Pisani (2), G. Lucas y Gino Pisani (2). DT: Mauro Richotti.

Villa Mitre (88): F. Depaoli (7), F. Amigo (13),F. Harina (13), R. Heinrich (2), F. Pennacchiotti (9), fi; I. Alem (15), J. Jasen (7), J. Lorca (19), M. Iglesias (3), A. Blanco, L. Gómez Lepez y B. Iguacel. DT: Emiliano Menéndez.

Cuartos: Pacífico, 26-19, 34-41 y 54-70.

Árbitros: Emanuel Sánchez, Sebastián Giannino y Mariano Enrique.

Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).

Serie: 1-1.