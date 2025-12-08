"Tuvimos una charla fuerte", confesó Julián Lorca, tras la recuperación de Villa Mitre

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Julián Lorca fue determinante en la pintura, por su protagonismo para marcar la diferencia y, también, porque el equipo tuvo mejor lectura al momento de jugar con él.

"Lo más importante es que son finales y nos repusimos de una derrota dura", reconoció Lorca, figura en la victoria de Villa Mitre frente a Pacífico, por el segundo partido de la final de Primera.

"Estoy muy contento con el trabajo que hicimos tanto en defensa como en ataque, cambiamos la mentalidad y salió un juegi muy físico", comparó.

"Estábamos trabados defensivamente, eso es lo que más nos estaba costando", agregó.

Ofensivamente, la aparición de los actores principales lo favoreció.

"Tanto a Fede como Franco los doblan permanentemente, tienen las defensas armadas para contenerlos, pero ellos supieron jugarles", destacó.

Para lograr esta mejora, tras la derrota inicial hubo autocrítica: "Tuvimos una charla fuerte", confesó Lorca.

"Hay mucha expectativas con nosotros y estamos acá para cumplirlas", aseguró.

Se "Amigó"

"El cambio fue, sobre todo, desde la actitud", reconoció Franco Amigo, aún con los cánticos de fondo de la hinchada tricolor.

"Mejor que ganamos, pero si hubiéramos perdido creo que igual valía la actitud, diferente a la del primer partido", insistió.

El alero clavó tres triples que descomprimieron el inicio del juego, liberando a un Villa Mitre que venía trabado en la serie.

"Desde el minuto uno mostramos actitud y sin dejarlos jugar cómodos a lo que pretenden ellos, que es correr la cancha, porque en el cinco por cinco se les complicó mucho. Fuimos solidarios en todo momento, tenemos gol en todas las posiciones y debemos aprovecharlo", señaló Franco.

Colorido

Otro buen marco tuvo el Casanova, considerando la alta temperatura y que se trataba del segundo juego.

Cantidad repartido de público, que pudo observarlo hasta sentado el juego, salvo el sector alto de Pacífico, donde estuvieron parados.

¿Sí o no?

Ambas parcialidades fueron protagonistas del espectáctulo, más allá del colorido. Primero se retrasó el inicio del partido, porque no paraban de tocar los bombos y las trompetas.

Inclusive, algunos hinchas tricolores se encontraban parados sobre la baranda de la cabecera de espaldas a calle Santa Fe y uno, antes del inicio cayó al vacío, como sucedió con un hincha de Olimpo en la final ante Napostá. Afortunadamente, por lo que se vio, sin consecuencias físicas.

Lo cierto es que el partido comenzó a las 21.11 y restando 35 segundos para el final del primer cuarto, otra vez los árbitros detuvieron el juego por los bombos y trompetas de ambas hinchadas.

Lo curioso es que todo el segundo tiempo se jugó permitiendo bombos, trompetas y platillos...