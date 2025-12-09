Bahía Blanca | Martes, 09 de diciembre

Básquetbol.

"La frustración se apoderó un poco de nosotros", asumió Salvatori, tras la caída de Pacífico ante Villa Mitre

La serie final del segundo tramo de Primera está 1-1.

Branco Salvatori cierra los ojos y encara a Alejo Blanco. Fotos: Emilia Maineri-La Nueva.

Como siempre, Branco Salvatori no se guardó nada: "A la salida me acalambré un poquito. Venía al límite y no pude más", reconoció.

Pacífico, esta vez, no pudo con Villa Mitre y está 1-1 la serie -al mejor de cinco- correspondiente al segundo tramo de Primera, Aldo "Bebe" Storti.

"Realmente fueron superiores. Lograron imponer una defensa más molesta y, también, la frustración se apoderó un poco de nosotros", reconoció el base del verde.

"Por momentos nos desesperamos un poco, tal vez producto de la inexperiencia en estas instancias, y en algunos pasajes nos fuimos del partido; no nos sentimos cómodos y la efectividad no fue la mejor", especificó.

A propósito, Pacífico tiró 8-30 en triples, 16-26 en dobles y 17-36 en libres. En tanto, en el primer juego hizo 14-38 en triples, 16-31 en dobles y 24-33 en libres.

"En ese sentido fue similar al primero, que un equipo dominó un poco más y pudo mantener la diferencia. Por momentos no nos dejaron volver a meternos en partido", admitió.

Más allá de la victoria inicial, en la intimidad de Pacífico eran conscientes de la reacción que tendría Villa Mitre.

"Sabíamos, a pesar de haber ganado bien el otro día, que ellos se iban a venir con todo, porque era un partido muy importante. Ahora empieza una final al mejor de tres. Ya demostramos tener nuestras armas, para que el jueves sea un partido parejo, así poder ganarlo y, también, la serie", se ilusionó.

La ciudad.
Deportes.
Deportes.
Deportes.

