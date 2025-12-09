Liniers-Sportivo y 9 de Julio-Independiente, dos de los cuatro estuvieron en el último subibaja

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Liniers-Sportivo Bahiense, en Pacífico, y 9 de Julio-Independiente inician, a las 21, la Promoción entre los equipos de abajo de Primera y los de arriba de Segunda.

Las series se disputan al mejor de cinco juegos, intercambiando localías, teniendo continuidad el próximo viernes.

En caso de ganar la serie uno o los dos equipos que vienen de Primera, automáticamente conservarán la categoría, caso contrario, se producirá uno o dos ascensos y descensos.

En tal sentido, hay diez antecedentes de equipos de Segunda que lograron ascender por este camino, desde que se implementó el sistema de definición, en 1992.

Y la última oportunidad, curiosamente, tuvo como protagonistas a dos equipos que hoy se encuentran nuevamente en esta instancia, aunque en diferente condición: 9 de Julio y Sportivo.

En el torneo 2022-23, 9 de Julio, que venía de Segunda, condenó al descenso a Sportivo, que estaba en Primera.

La serie terminó 3-2, venciendo el albiazul en el último partido en el Eladio Santos, 71 a 66.

Hoy, la realidad es que, más allá de no cruzarse, los encuentra en lugares invertidos: 9 viniendo de Primera y Sportivo, de Segunda.

Liniers-Sportivo

Liniers finalizó 10º en Primera y perdió el cruce ante Estrella (9º), 3-2, por lo tanto el equipo del barrio San Martín mantuvo la categoría y el Chivo tiene que revalidar frente a Sportivo.

Se miden en cancha de Pacífico, con arbitraje de Sebastián Arcas, Alejandro Vizcaíno y Horacio Sedán.

El tricolor, que llega a esta instancia por haber terminado quinto en Segunda, dejó atrás en el primer cruce a Independiente (2-1), después en semifinales a El Nacional (2-0) y cayó en la final por el ascenso directo frente a Barrio Hospital (3-0).

Su último partido fue el 25 de noviembre, por lo que lleva 14 días sin jugar.

Respecto de los planteles, los dos están sin ausencias.

9 de Julio-Independiente

En la otra serie, los protagonistas son 9 de Julio e Independiente (4º), que se miden en el Néstor Damiani, con arbitraje de Eduardo Ferreyra, Sebastián Giannino y Sam Inglera.

9 de Julio ocupó la undécima posición en Primera y, en la serie que condenaba al descenso directo, venció a San Lorenzo (12º), 3-2.

El viola, en tanto, fue cuarto en la fase regular de Segunda y cedió en la primera instancia de playoffs frente a Sportivo (5º), 2-1. Lleva 35 días de inactividad.

Los locales están completos y la visita no tiene a Fernando Bonino, de viaje laboral.