Con un polémico penal en el cierre, el Inter de Lautaro cayó ante el Liverpool de Mac Allister

Lautaro anticipa a Virgil van Dijk en una de las mas claras del partido. Foto: Inter

Un polémico penal en el cierre desniveló lo que parecía iba a ser un empate entre el Inter de Lautaro Martínez y el Liverpool de Alexis Mac Allister, por la sexta fecha de la Champions League.

Finalmente, el equipo inglés se impuso por 1 a 0 en el Giuseppe Meazza y volvió al triunfo en la competencia europea.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El gol del triunfo lo anotó Dominik Szoboszlai, a los 87 minutos, luego de que el árbitro Felix Zwayer revisará la jugada en el VAR.

El juez principal entendió que el agarrón de Alessandro Bastoni sobre Florian Wirtz era merecedor de la pena máxima tras apoyarse en la tecnología.

En el equipo italiano, el bahiense fue capitán y jugó todo el partido.

Mientras que en Liverpool Alexis Mac Allister también estuvo desde el inicio y disputó todo el juego.

Con este resultado, Inter sumó su segunda caída en el certamen (venía de perder ante Atlético Madrid por 2 a 1) luego de comenzar con 4 victorias en filas.

Mientras que los Reds se recuperaron tras el traspié en la última fecha (frente a PSV por 4 a 1) y también llegaron a las 12 unidades.