El Municipio cambió al delegado de General Cerri

El Municipio de Bahía Blanca informó el cambio de delegado para General Daniel Cerri, ya que su actual titular, Néstor Fabrizzi inició los trámites de jubilación. El nuevo funcionario es Carlos Michelangeli reconocido por su rol como presidente del Club de Pesca y Náutica de la localidad.

"Michelangeli asumirá formalmente el cargo la semana próxima, iniciando hoy un período de transición con el objetivo de garantizar continuidad y orden en cada una de las áreas de la Delegación", indicó el Municipio en su anuncio.

Michelangeli es una figura reconocida en la comunidad cerrense, especialmente por su papel como presidente del Club de Pesca y Náutica de General Cerri, institución en la que participa desde 1982 y donde ha tenido una trayectoria sostenida en distintos cargos de conducción.

Además, se desempeña como secretario del Consejo Consultivo del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, lo que refuerza su vínculo con el desarrollo productivo y la actividad náutica de la región.

El Intendente Municipal, Federico Susbielles, agradeció al delegado saliente por su trabajo en estos casi dos años de gestión.