El Municipio anunció que Juan Pablo Césari asumirá este martes como nuevo delegado de Ingeniero White, en reemplazo de Néstor Ibarra, quien ocupaba el cargo desde abril pasado.

El nuevo representante de la comuna en la vecina localidad iniciará un proceso de transición junto a Ibarra y al equipo de la Delegación, con el objetivo de garantizar la continuidad de los proyectos y servicios en marcha.

Césari se desempeñó como futbolista en el ámbito de la Liga del Sur, con pasos por Libertad, Comercial y Huracán, hasta su retiro en el Torneo Promocional de 2012.

"El que es de White no es de Bahía: es de White y se identifica con White. Nací acá, me crié en White y anduve por todos los rincones", resaltó hace algunos años, en una entrevista con el portal ingenierowhite.com.