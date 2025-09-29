Hábitat: más escrituras para regularizar la situación en Bahía Blanca

En un acto llevado a cabo en Alsina 65, el intendente Federico Susbielles, junto al subsecretario de Hábitat de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Rubén Pascolini, encabezó la entrega de 307 escrituras a familias del distrito en el marco del Programa de Regularización Dominial.

El intendente subrayó que, pese a las dificultades que atraviesa la ciudad, se continúa avanzando en la implementación de esta política, clave para garantizar el derecho a la vivienda y la seguridad jurídica a miles de bonaerenses.

“En estos 19 meses ya se entregaron 800 escrituras con la Ley Pierri y casi 2.000 en el distrito de Bahía Blanca. En un año difícil, particular para Bahía Blanca, hoy es un día de alegría que venimos a compartir con ustedes”, expresó.

“Es un día en el que ustedes van a ejercer un derecho: tener su escritura. Seguramente son muchos años y vivencias que han ocurrido en esos lugares, y definitivamente a través de la escritura ese derecho va a poder ser para ustedes y para su familia”, destacó Susbielles durante el acto.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

A su turno, Rubén Pascolini sostuvo: "Entregar escrituras es mucho más que entregar una vivienda: es reconocer hogares, años de esfuerzo y la certeza de que ese derecho llegó para quedarse".

"La entrega de escrituras significa un paso fundamental para consolidar la propiedad de las familias beneficiarias y brindarles mayor seguridad y estabilidad en sus hogares", apuntaron desde el Gobierno Municipal.