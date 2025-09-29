La gran mayoría de los trabajadores dice que no cubren sus necesidades básicas

Pablo Álvarez [email protected] Recibido en 1993, acumula 28 años de trayectoria en el periodismo local. Ex jefe de la sección Deportes y La Ciudad y actual secretario de Redacción de La Nueva. Ex profesor de los dos institutos de Periodismo de la ciudad. Especialista en temas deportivos, sociales y gremiales.

Según el estudio ¿Qué pasa con el salario? de Bumeran, el portal líder de empleo de Latinoamérica, el 86% de las personas trabajadoras en Argentina considera que su salario no es suficiente para satisfacer sus necesidades básicas.

Además, del informe se desprende que el 58% de los talentos dice que su poder adquisitivo empeoró en los últimos meses. Por su parte, el 32% considera que su situación se ha mantenido igual; y el 10% menciona que ha mejorado.

“El estudio revela que el 86% de las personas que trabajan considera que su salario no es suficiente para cubrir sus necesidades básicas. Además el 58% dice que su poder adquisitivo empeoró en los últimos meses. Estos datos abren el interrogante sobre si los ajustes salariales son realmente suficientes para acompañar el costo de vida y garantizar condiciones acordes para los trabajadores”, señaló Federico Barni, CEO de Bumeran.com.ar.

Del estudio de Bumeran participaron 6913 personas: 1854 personas trabajadoras de Argentina, 1337 de Chile, 1935 de Ecuador, 950 de Panamá y 837 de Perú. La investigación analiza la evolución del salario en el último tiempo y la forma en la que se distribuye.

Alquilar, el principal gasto

El 43% de los trabajadores reconoció el alquiler cómo su principal gasto; el 30% esgrimió que el alimento; el 12% el pago de deudas; el 5% la educación; el 3% el transporte; otro 3% la salud; el 2% otros gastos; el 1% la vestimenta; y otro 1% la recreación.

En la región la tendencia es similar: en Chile el 54% de las personas trabajadoras dice que su principal gasto es el alquiler; en Perú el 37% dice lo mismo; en Panamá el 34%; y en Ecuador el 32%.

En cuanto al tiempo aproximado que les dura el salario, el 26% de los consultados indicó que su sueldo les alcanza dos semanas. Por su parte, el 24% afirma que apenas cobra destina el 100% de su sueldo al pago de cuentas; el 16% señala que el salario les dura tres semanas; el 13% menos de una semana; el 11% todo el mes; y el 10% solo una semana.

Poder ahorrativo nulo

En lo que respecta al ahorro, el 89% de los talentos manifestó que no puede ahorrar, mientras que sólo el 11% mencionó que puede guardar algo de dinero antes de volver a cobrar.

Entre los talentos que sí acceden al ahorro, el 31% dice que puede ahorrar entre el 5% y el 10% de su sueldo; el 20% dice que entre el 15% y 25%; el 19% menos del 5%; el 16% entre el 25% y 45%; el 9% entre el 10% y 15%; y el 5% entre el 45% o más.

¿Qué hacen con el dinero que no gastan? El 31% manifiesta que invierte el dinero en fondos de inversión, el porcentaje más alto de la región. El 25% dice que compra dólares o moneda extranjera; el 18% de los talentos compra acciones o bonos; el 12% lo deja en la cuenta de ahorro del banco; el 7% lo pone en un plazo fijo; y el otro 7% hace otras cosas.

Endeudados

Por otra parte, el 72% de las personas trabajadoras en Argentina reconoció que posee algún tipo de deuda, contra el 28% restante que está libre de ella.

Números similares se registran en el resto de los países de la región, en Ecuador y Panamá el 93% de los talentos posee deuda; en Chile el 91%; y en Perú el 80%.

Ante esto, el 100% de los talentos señaló que les gustaría recibir un aumento salarial. El 37% señaló que lo destinaría a pagar deudas; el 27% ahorraría; el 17% lo utilizaría en alimentación y recreación; el 16% invertiría; y el 3% lo destinaría a otras cosas.