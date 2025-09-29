Clausura liguista: se cierra la 6ª fecha con dos partidos en la A

Con dos partidos muy gravitantes, caerá esta tarde el telón de la 6ª fecha del certamen Clausura en la máxima división del fútbol liguista.

Desde las 16, el puntero Huracán visitará a Olimpo en el Carminatti.

El Globo buscará extender el buen momento y sacar más ventaja en la cima.

Por su parte, los aurinegros de Gastón Sancho irán por un éxito que los deje en la misma línea que Sporting y San Francisco.

Lucas De Dios será el árbitro.

En tanto, en cancha de Villa Mitre, Liniers recibirá a Libertad.

El chivo tratará de volver al éxito, mientras que el elenco de Daniel Correa irá por un triunfo para ratificar su buen presente.

Franco Páez será el encargado de impartir justicia.

La jornada comenzó ayer con los empates entre Sporting-Bella Vista (0-0) y Villa Mitre-Sam Francisco (1-1).

*Las tablas

*Clausura en la "A"

-Posiciones: 1) Huracán, 10 puntos; 2) Libertad, Villa Mitre, Bella Vista y San Francisco, 8; 6) Olimpo, Liniers y Sporting, 5.

LA ACUMULADA

El último de la general descenderá y el anteúltimo jugará Promoción.

1) Bella Vista, 35; 2) Libertad, 31; 3) Huracán, 28; 4) Liniers, 27; 5) Villa Mitre, 24; 6) Sporting y San Francisco, 22; 8) Olimpo, 19.