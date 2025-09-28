En el cierre, la Fiesta del Cubanito volvió a reunir a miles de vecinos en el Parque de Mayo

A lo largo de todo este fin de semana, el Parque de Mayo fue escenario de una nueva edición de la Fiesta del Cubanito en Primavera, una celebración que ya se consolidó como parte de la identidad cultural de la ciudad.

Fueron dos días de actividades que incluyeron una feria con más de 200 emprendedores locales, propuestas gastronómicas, foodtrucks y el tradicional paseo cubanitero con más de 40 carros. Además, se presentaron en el escenario distintas bandas y artistas locales, acompañando el encuentro con música y alegría.

La Fiesta del Cubanito pone en valor la producción local, el trabajo de los emprendedores y una tradición que generaciones de bahienses adoptaron como propia.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En esta edición se entregaron los reconocimientos a los mejores cubanitos en distintas categorías:

Categoría Cubanito Simple

1º Cubanitos El Jeep

2º Cubanitos Grey

3º Cubanitos Deleite

Mención especial: Cubanitos Lucky (empate en el 3º puesto)

Categoría Cubanito Bañado

1º Cubanitos de la Bahía (ganador tras desempate por el 1º puesto)

2º Cubanitos El Jeep

3º Cubanitos de Pure Art

Categoría Cubanito Innovación

1º Cubanitos Grey

2º Cubanitos Tom

3º Cubanitos de Malvinas

Además, se otorgaron reconocimientos especiales:

Cubanito de la Gente: Cuba-MC, elegido con 558 votos sobre un total de 2423.

Cubanito Trayectoria: Cubanitos Dumbo, por su histórica presencia en la ciudad.

Cubanitero del Año 2025: Cubanitos Grey.

De esta manera, Bahía Blanca volvió a vivir una fiesta popular que combina tradición, identidad y el talento de emprendedores locales. Gracias a cada familia, feriante, artista, trabajador y cubanitero que hizo de este fin de semana una fiesta para el recuerdo.