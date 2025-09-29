Liga de Suárez: Automoto se quedó con el clásico y sigue firme en la cima

Automoto mató dos pájaros de un tiro. Se quedó con el clásico tornquistense al vencer como local a Unión 3 a 1 y sigue liderando la Zona C, tras jugarse la 6ª fecha del certamen Clausura de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

El azulgrana comenzó perdiendo, pero lo dio vuelta para seguir con una buena ventaja en la cima se su sector.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Además, en la Zona A, El Progreso sacó más ventaja y es uno de los dos invictos que tiene la competencia junto a Tiro Federal de Puan.

El clásico de Pigüé terminó en tablas entre Club Sarmiento y Peñarol (1-1).

Y en la B, Peñarol se adueñó del clásico ante Empleados de Comercio (1-0) y lidera en soledad,

--Resultados:

--Zona A: San Martín ST 1 ( Ivo Maier), Racing de Carhué 1 (Lautaro Lobo); Club Sarmiento 1 (Marcos Litre --penal--), Peñarol 1 (Emiliano Aliberti) y San Martín de Carhué 1 (Camilo Puefil ), El Progreso 2 (Julián Werner y Francisco Schroh). Libre: Independiente SJ.

--Zona B: Empleados de Comercio 0, Peñarol G 1 (Héctor Cardozo); Blanco y Negro 4 (Agustín Vitulli --2--, Santiago Di Rocca --pena-- y Juan Ullman), Puan FC 1 (Mateo Litre) y Atlético Huanguelén 2 (Fantino Van der Tuin y Emanuel Allen), Deportivo Sarmiento 0. Libre: Tiro de Puan.

--Zona C: Boca Juniors 1 (Lucas Graff), Independiente de Rivera 0; Deportivo Rivera 2 (Lucas Parodi y Alejandro Ramírez), Unión de Pigüé 1 (Gustavo Schilereff) y Automoto 3 (Tiziano Gambirassi, Facundo Bruegno y Arturo Peralta --penal--), Unión T 1 (Juan José Peralta). Libre: Deportivo Argentino.

Las tablas