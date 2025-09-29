Netflix: uno por uno, los estrenos de esta semana hasta el domingo 5 de octubre
La plataforma de streaming más popular renueva su catálogo desde este lunes 29 de septiembre, con varias novedades para el cierre del mes.
Netflix dio a conocer su batería de estrenos desde el lunes 29 de septiembre y hasta el domingo 5 de octubre, marcando así más novedades para el cierre del noveno mes del año y el inicio del décimo.
Luego de varias bombas en este inicio del 2025, la plataforma de streaming renueva su catálogo con películas y series nuevas, pero también con temporadas.
Uno por uno, todos estrenos de Netflix de esta semana
Martes 30: Naturaleza de pesadilla
Martes 30 de septiembre: Earthquake: Joke Telling Business
Miércoles 1 de octubre: RIV4LES
Jueves 2: Hombres de verdad
Jueves 2: Rockstar: Duki desde el fin del mundo
Jueves 2: El juego más peligroso
Viernes 3: Steve
Viernes 3: Animal
Viernes 3: El genio y los deseos
Viernes 3: Monstruo: La historia de Ed Gein
Viernes 3: La nueva brigada
Sábado 4: Ranma ½ (NA)