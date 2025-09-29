Bahía Blanca | Lunes, 29 de septiembre

15.3°

Bahía Blanca | Lunes, 29 de septiembre

15.3°

Bahía Blanca | Lunes, 29 de septiembre

15.3°
Películas y series.

Netflix: uno por uno, los estrenos de esta semana hasta el domingo 5 de octubre

La plataforma de streaming más popular renueva su catálogo desde este lunes 29 de septiembre, con varias novedades para el cierre del mes.
 

Foto: NA

Netflix dio a conocer su batería de estrenos desde el lunes 29 de septiembre y hasta el domingo 5 de octubre, marcando así más novedades para el cierre del noveno mes del año y el inicio del décimo.

Luego de varias bombas en este inicio del 2025, la plataforma de streaming renueva su catálogo con películas y series nuevas, pero también con temporadas.

Noticias Relacionadas

Uno por uno, todos estrenos de Netflix de esta semana
Martes 30: Naturaleza de pesadilla
Martes 30 de septiembre: Earthquake: Joke Telling Business
Miércoles 1 de octubre: RIV4LES
Jueves 2: Hombres de verdad
Jueves 2: Rockstar: Duki desde el fin del mundo
Jueves 2: El juego más peligroso
Viernes 3: Steve
Viernes 3: Animal
Viernes 3: El genio y los deseos
Viernes 3: Monstruo: La historia de Ed Gein
Viernes 3: La nueva brigada
Sábado 4: Ranma ½ (NA)

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

Fútbol.
Fútbol.
La ciudad.
Fútbol.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE