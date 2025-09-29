Liga Sureña: Unión fue el dueño de Villa Iris y sueña con la clasificación

Unión de Villa Iris se convirtió en el único que pudo festejar en el clásico. Venció como local a Rampla Juniors 2 a 0, en el marco de la 4ª fecha de la Copa de la Liga de la Sureña.

El Panza Vende se impuso con los goles de Nicolás Ledesma e Ignacio Floricich --foto-- en el Interzonal.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Curiosamente, los restantes tres clásicos terminaron en tablas: Bernasconi-Sportivo y Cultural (0-0), Villa Mengelle-Independiente (1-1) y Club Darregueira-Argentino (1-1).

--Resultados:

--Zona A: Huracán 0, Deportivo Alpachiri 3 (Luciano Andrada, Miguel Roson y Eduardo Gómez) y Unión GC 1 (Giuliano Antilao), Pampero 4 (Juan Szpyt, Paulo Pantanetti, Enzo Gaiger y Joaquín Viera.

--Zona B: UD Bernasconi 0, Sportivo y Cultural 0 y Villa Mengelle 1 (Matías Ferreyra), Independiente 1 (Leonel Martens).

--Zona C: Club Darregueira 1 (Nicolás Kirof), Argentino 1 (Tomás Meringer).

--Zona D: Social Colonial 2 (Nicolás Chamorro y Agustín Medina ), Gimnasia 2 (Emanuel Ibarguren y Matías Kette).

--Interzonal: Unión de Villa Iris 2 (Nicolás Ledesma e Ignacio Floricich), Rampla Juniors 0.

Las tablas

--Zona A: 1) Pampero y Alpachiri, 10 puntos; 3) Huracán, 3 y 4) Unión GC, sin puntos.

--Zona B: 1) Villa Mengelle, 8; 2) Independiente, 5; 3) UD Bernasconi y Sportivo y Cultural, 4.

--Zona C: 1) Club Darregueira, 6; 2) Argentino, 3; 3) Rampla, 2.

--Zona D: 1) Gimnasia y Colonial, 6 puntos; 3) Unión VI, 5.