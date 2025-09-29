Indignación por cánticos antisemitistas de estudiantes durante el viaje de egresados

Un video que muestra a un grupo de alumnos de la Escuela Humano de Canning cantando cánticos antisemitas en un micro durante su viaje de egresados en Bariloche se viralizó y generó una ola de repudio.

En las imágenes, se escucha claramente a los adolescentes de quinto año corear la frase: “Hoy quemamos judíos”.

El video data del miércoles 10 de septiembre, aunque recién se conoció este domingo luego de que el usuario de X Dani Lerer lo compartiera en su cuenta.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Lo más alarmante del repudiable episodio, registrado por los propios estudiantes, es que un coordinador de la empresa de viajes se encontraba a bordo y, lejos de detener la situación, estaba arengando a los jóvenes a seguir con el cántico.

Tras la rápida viralización de las imágenes en redes sociales, la Escuela Humano emitió un comunicado oficial este domingo, repudiando el hecho y desvinculándose de las acciones de los alumnos.

La institución también informó que se puso en contacto con la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) para abordar la situación.

El video también fue reposteado y cuestionado por el presidente Javier Milei en su cuenta de X. “Repudiable, Fin”, escribió. (NA y La Nación)