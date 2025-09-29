El circuito de menores más importante del mundo pasó por el Club de Golf Palihue

Entre sábado y domingo se llevaron a cabo en los links del Club de Golf Palihue las fechas 3 y 4 del US Kids Golf, el circuito principal de este deporte dirigido a menores de entre 6 y 18 años.

Se trata de una propuesta de nivel internacional que promueve la práctica de este deporte entre los más chicos y es, al mismo tiempo, el camino hacia los torneos regionales en Estados Unidos y el Mundial Junior.

El US Kids Golf determina la categoría de cada jugador en función del año de nacimiento y por género.

En el caso de la edición que se lleva a cabo en Palihue, se jugaron las dos primeras fechas en agosto, otras dos este fin de semana y habrá dos más pero desdobladas: el domingo 12 de octubre y el domingo 23 de noviembre.

Resultados

A continuación, los mejores clasificados tras las fechas 3 y 4 en nuestra ciudad:

Sábado

Boys 6 & Under

1º) Vicente Prósperi 64

2º) Fermín Borquez Hoppe 71

2º) Baltazar Ferreyra Lemos 71

Boys 8

1º) Tobías Luciano García 54

Boys 9

1º) Juan Sebastián Lamorte 40

2º) Francisco Baesso 45

Boys 11

1º) Tomás Girotti 82

2º) Dante Amengual 105

Boys 13-14

1º) Lorenzo Pauletti 87

2º) Galo Suárez 145

Boys 15-18

1º) Santiago Wagner 77

2º) William Morris 83

Girls 8 & Under

1ª) Alegra Felicie Gómez Luna (Neuquén) 48

Girls 9-10

1ª) Juana Naomi Tilger (Tigre) 55

Girls 11-12

1ª) Aitana Emma Hernández (CABA) 87

2ª) Nina Pauletti 116

Girls 13-14

1ª) Adolfina Fackeldey 87

Girls 15-18

1ª) Allegra Norero Bochile 123

Domingo

Boys 6 & Under

1º) Baltazar Ferreyra Lemos 64

2º) Fermín Borquéz Hoppe 67

Boys 8

1º) Tobías Luciano García 43

Boys 9

1º) Juan Sebastián Lamorte (Pinamar) 42

2º) Francisco Baesso (Mar del Plata) 43

Boys 11

1º) Tomás Girotti 81

2º) Joaquín Orellano 99

Boys 12

1º) Manolo Ferreyra Lemos 96

2º) Iñaki Soulé Canau 97

Boys 13-14

1º) Galo Suárez 130

Boys 15-18

1º) William Morris 75

2º) Santiago Wagner 79

Girls 8

1ª) Allegra Felicie Gómez Luna (Neuquén) 37

Girls 9-10

1ª) Juana Naomi Tilger (Tigre) 48

Girls 11-12

1ª) Aitana Emma Hernández (CABA) 95

Girls 13-14

1ª) Clara Monacelli Vázquez 86

Girls 15-18

1ª) Allegra Norero Bochile 128