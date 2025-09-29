El circuito de menores más importante del mundo pasó por el Club de Golf Palihue
Se jugaron las fechas 3 y 4 el fin de semana.
Entre sábado y domingo se llevaron a cabo en los links del Club de Golf Palihue las fechas 3 y 4 del US Kids Golf, el circuito principal de este deporte dirigido a menores de entre 6 y 18 años.
Se trata de una propuesta de nivel internacional que promueve la práctica de este deporte entre los más chicos y es, al mismo tiempo, el camino hacia los torneos regionales en Estados Unidos y el Mundial Junior.
El US Kids Golf determina la categoría de cada jugador en función del año de nacimiento y por género.
En el caso de la edición que se lleva a cabo en Palihue, se jugaron las dos primeras fechas en agosto, otras dos este fin de semana y habrá dos más pero desdobladas: el domingo 12 de octubre y el domingo 23 de noviembre.
Resultados
A continuación, los mejores clasificados tras las fechas 3 y 4 en nuestra ciudad:
Sábado
Boys 6 & Under
1º) Vicente Prósperi 64
2º) Fermín Borquez Hoppe 71
2º) Baltazar Ferreyra Lemos 71
Boys 8
1º) Tobías Luciano García 54
Boys 9
1º) Juan Sebastián Lamorte 40
2º) Francisco Baesso 45
Boys 11
1º) Tomás Girotti 82
2º) Dante Amengual 105
Boys 13-14
1º) Lorenzo Pauletti 87
2º) Galo Suárez 145
Boys 15-18
1º) Santiago Wagner 77
2º) William Morris 83
Girls 8 & Under
1ª) Alegra Felicie Gómez Luna (Neuquén) 48
Girls 9-10
1ª) Juana Naomi Tilger (Tigre) 55
Girls 11-12
1ª) Aitana Emma Hernández (CABA) 87
2ª) Nina Pauletti 116
Girls 13-14
1ª) Adolfina Fackeldey 87
Girls 15-18
1ª) Allegra Norero Bochile 123
Domingo
Boys 6 & Under
1º) Baltazar Ferreyra Lemos 64
2º) Fermín Borquéz Hoppe 67
Boys 8
1º) Tobías Luciano García 43
Boys 9
1º) Juan Sebastián Lamorte (Pinamar) 42
2º) Francisco Baesso (Mar del Plata) 43
Boys 11
1º) Tomás Girotti 81
2º) Joaquín Orellano 99
Boys 12
1º) Manolo Ferreyra Lemos 96
2º) Iñaki Soulé Canau 97
Boys 13-14
1º) Galo Suárez 130
Boys 15-18
1º) William Morris 75
2º) Santiago Wagner 79
Girls 8
1ª) Allegra Felicie Gómez Luna (Neuquén) 37
Girls 9-10
1ª) Juana Naomi Tilger (Tigre) 48
Girls 11-12
1ª) Aitana Emma Hernández (CABA) 95
Girls 13-14
1ª) Clara Monacelli Vázquez 86
Girls 15-18
1ª) Allegra Norero Bochile 128