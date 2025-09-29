No es "Lio"... Es Ciro: así domina la pelota el hijo menor de Messi

Mira hacia adelante mientras la pisa hacia adentro. Así juega el hijo de Lionel Messi.

Mientras papá Leonel transita la etapa final en su carrera deportiva con Inter Miami, otro Messi renueva la ilusión en los amantes del fútbol argentino y mundial.

Se trata de Ciro Messi, el hijo menor del crack y capitán de la Selección argentina.

El niño, de 7 años, fue filmado gambeteando en un partido de las inferiores del club de la casaca rosa.

Ciro demostró ya de más chico su talento y, a diferencia de su papá, es diestro.

Es un habitual protagonista en las inferiores del Inter Miami.

Así fueron esos movimientos: