Selfie mortal a 5.000 metros: un alpinista cayó al vacío tras soltarse de la cuerda de seguridad

En las alturas del monte Nama, en la provincia de Sichuan, China, una postal buscada terminó en tragedia.

Un alpinista de 31 años murió tras caer al vacío en pleno ascenso, en un hecho que conmocionó tanto a la comunidad montañista como a miles de internautas que presenciaron la escena a través de un video que se viralizó en redes sociales.

El hombre formaba parte de un grupo que intentaba alcanzar la cumbre de este pico de 5.588 metros, enclavado en el macizo del Monte Gongga, una de las zonas más desafiantes del alpinismo chino. Según relataron testigos y confirmaron medios locales como el Shanghai Daily, todo ocurrió cuando decidió desatarse de la cuerda de seguridad que lo unía al resto del grupo, en una zona nevada cerca de una grieta. El objetivo: tomarse una selfie con el paisaje de fondo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En el intento de incorporarse tras la fotografía, perdió el equilibrio. En cuestión de segundos, su cuerpo se deslizó sin control por una pendiente de hielo, cayendo aproximadamente 200 metros. Sus compañeros, atónitos, grabaron la escena pero nada pudieron hacer para detener la caída.

Horas después, su cuerpo fue hallado sin vida a una altitud de 5.300 metros. Las autoridades locales aún no han revelado su identidad, pero sí confirmaron un dato inquietante: el grupo no había registrado oficialmente la expedición, un trámite obligatorio en esa región que permite controlar el número de ascensos y activar protocolos de seguridad en caso de emergencia. La Oficina Municipal de Educación y Deportes de Kangding señaló esta omisión como un factor de riesgo crítico.

El monte Nama es considerado un ascenso técnicamente exigente, donde cualquier descuido puede convertirse en tragedia. En condiciones invernales, el hielo, las grietas y la altitud elevan el riesgo, incluso para montañistas experimentados.