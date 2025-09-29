Murió Roscoe, la mascota de Lewis Hamilton: mensajes de apoyo en la F1

Una de las imágenes que posteó el piloto de Ferrari. Fotos: redes Lewis Hamilton.

Roscoe, la mascota de Lewis Hamilton, murió anoche luego de cuatro días de estar conectado a respiración mecánica.

Así lo confirmó esta mañana el propio piloto británico en sus redes sociales.

Era un perro bulldog inglés, que se había ganado el cariño del ambiente de la Fórmula 1. Tenía 12 años y medio.

Como consecuencia de la edad y de una neumonía, Roscoe permanecía sedado, en coma, bajo cuidados intensivos.

“Después de cuatro días con soporte vital, luchando con todas sus fuerzas, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y despedirme de Roscoe", escribió Hamilton.

El piloto de Ferrari explicó que tuvo que ser quien lo desconectara de la asistencia mecánica.

"Nunca dejó de luchar, hasta el final. Me siento muy agradecido y honrado de haber compartido mi vida con un alma tan hermosa, un ángel y un verdadero amigo. Traer a Roscoe a mi vida fue la mejor decisión que tomé, y siempre atesoraré los recuerdos que creamos juntos. Aunque perdí a Coco, nunca antes me había enfrentado a sacrificar a un perro, aunque sé que mi madre y muchos amigos cercanos sí", indicó.

"Es una de las experiencias más dolorosas y siento una profunda conexión con todos los que han pasado por la pérdida de una mascota querida. Aunque fue muy duro, tenerlo fue una de las partes más hermosas de la vida: amar tan profundamente y ser amado a cambio. Gracias a todos por el cariño y el apoyo que le han demostrado a Roscoe a lo largo de los años. Ha sido muy especial presenciarlo y sentirlo. Murió el domingo por la noche, 28 de septiembre, en mis brazos”, concluyó.

Una de las escuderías que realizó una publicación a modo de homenaje fue Alpine, para la que corre Franco Colapinto.