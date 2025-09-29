Chocaron una moto y un automóvil y una mujer debió ser hospitalizada
El incidente se produjo esta mañana, sobre las 7, en la esquina de Mitre y San Juan.
Una mujer debió ser atendida y trasladada a un hospital esta mañana luego de protagonizar un incidente de tránsito.
El mismo se originó sobre las 7:10 en Mitre y San Juan, una esquina que posee semáforos.
Allí, por causas que serán investigadas, colisionaron una motocicleta Gilera Smash, al mando de Gabriela Darritcho, de 52 años, y un Fiat Palio, que estaba conducido por María Susana Gil, de 37.
Como consecuencia del impacto, Darritcho sufrió un traumatismo de hombro y fue derivada, sin riesgo de vida.