Bahía Blanca | Martes, 30 de septiembre

11.2°

Bahía Blanca | Martes, 30 de septiembre

11.2°

Bahía Blanca | Martes, 30 de septiembre

11.2°
Fútbol.

Liga de Villarino: Ferroviario sigue firme y 12 de Octubre se quedó con el clásico

Los de Argerich superaron por la mínima a Barrio Africa, mientras que el albiverde venció a Caza y Pesca 2 a 0.

Fotos: gentileza Pedro Stefanazzi (Pasión Deportiva).

Ferroviario de Argerich mantuvo su buen andar, derrotó a Barrio Africa 1 a 0 y comanda la tabla en la Zona 1, tras jugarse la 3ª fecha del Torneo "Raul Royo" que organiza la Asociación de Fútbol de Villarino.

Por su parte, en la Zona 2, 12 de Octubre venció a Caza y Pesca 2 a 0 y se adueñó del clásico medanense.

En el Interzonal, Social Ascasubi doblegó a Cobolvi 1 a 0, mientras que Juventud Unida vapuleó como visitante a San Adolfo 7 a 1.

En tanto, fue suspendido el encuentro entre Juventud Agraria de Algarrobo y Fútbol y Tenis. Se jugaría el jueves.

Los resultados:

Las tablas

 

 

 

 

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

Fútbol.
La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE