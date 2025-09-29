Liga de Villarino: Ferroviario sigue firme y 12 de Octubre se quedó con el clásico
Los de Argerich superaron por la mínima a Barrio Africa, mientras que el albiverde venció a Caza y Pesca 2 a 0.
Ferroviario de Argerich mantuvo su buen andar, derrotó a Barrio Africa 1 a 0 y comanda la tabla en la Zona 1, tras jugarse la 3ª fecha del Torneo "Raul Royo" que organiza la Asociación de Fútbol de Villarino.
Por su parte, en la Zona 2, 12 de Octubre venció a Caza y Pesca 2 a 0 y se adueñó del clásico medanense.
En el Interzonal, Social Ascasubi doblegó a Cobolvi 1 a 0, mientras que Juventud Unida vapuleó como visitante a San Adolfo 7 a 1.
En tanto, fue suspendido el encuentro entre Juventud Agraria de Algarrobo y Fútbol y Tenis. Se jugaría el jueves.
Los resultados:
Las tablas