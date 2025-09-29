TC 2000: el bahiense Braian Quevedo ganó en Paraná

El joven piloto bahiense levanta el trofeo en la cima del podio, ayer en Paraná. Fotos: clasificando.com.ar

El bahiense Braian Quevedo (Honda Civic) ganó ayer la segunda Final correspondiente a la 9ª fecha del Turismo Carretera 2000, que se corrió en el autódromo de Paraná.

El piloto del equipo Coiro Competición obtuvo su 2º triunfo y lideró el primer “1-2-3” de la marca japonesa en la categoría, ya que Bernardo Llaver y Facundo Ardusso, compañeros en el RV Racing, fueron sus escoltas.

Quevedo largó 2º y superó en la partida a Franco Riva (Chevrolet Cruze), quien movió desde la mejor posición merced a su triunfo en la carrera sabatina.

El bahiense, quien corrió sin lastre, debió defenderse en las primeras 8 vueltas de Ardusso (40 kg), quien cuando intentó el sobrepaso perdió el 2º lugar con Llaver (30 kg).

El mendocino también se exigió para doblegar al líder pero no tuvo una oportunidad clara como la que dispuso el santafesino, que terminó 3º a sólo 0s938 del ganador.

Quevedo, de 21 años y quien se había adjudicado la Final II en Viedma y llegó a Paraná ubicado 8º en el campeonato, le dio la sexta victoria de la temporada a Honda, que de esta manera igualó la línea de triunfos de Renault.

“Arrancamos el viernes muy mal, por eso esta victoria es impensada. Pudimos aprovechar que Franco (Riva) se quedó un poco en la largada para superarlo. Eso fue clave porque sabíamos que después, con el aire sucio, se iba a hacer muy difícil pasar. Luego, Facu (Ardusso) y Bernie (Llaver) no me dieron respiro…”, expresó Quevedo en Campeones Radio y AM590 Continental.

El Turismo Carretera 2000 disputará su 10ª fecha en el autódromo de Toay, en La Pampa, del 17 al 19 de octubre, ocasión en la que compartirá el escenario junto al Turismo Pista. (Fuente: Clasificando).