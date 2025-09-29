Catalina Turienzo vuelve a la escena internacional en el Mundial de Fórmula Kite

Mauro Gustavo Giovannini [email protected] Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

La bahiense Catalina Turienzo volverá a competir esta semana en el más alto nivel internacional, al formar parte de la flota que disputará el Campeonato Mundial de Fórmula Kite en Cerdeña, Italia.

Será el regreso a la actividad para la Colo, que en julio corrió en Long Beach, Estados Unidos, y luego no pudo ser parte de los Juegos Panamericanos Junior, en Asunción, pese a estar clasificada, porque el certamen no completó la cuota mínima de participantes.

Además, se trata de una cancha con muchos sentimientos para Cata, ya que allí disputó, en 2021, su primer campeonato de fórmula kite.

Las carreras se disputarán en la playa de Poetto, en Quartu Sant'Elena, entre este martes y el domingo 5 de octubre. Serán cuatro regatas los primeros tres días, luego dos jornadas para las Final Series y, por último, la Medal Series.

Actualmente, Turienzo ocupa el 15° puesto del ranking mundial, es la mejor sudamericana y la segunda del continente, solo por detrás de la estadounidense Daniela Moroz (13°)

Entre los apellidos destacados para la competencia, sobre un total de 34 atletas registradas, aparece quien es hoy por hoy la número 1 del mundo, la británica Lily Young, y quienes fueron oro y plata en los Juegos Olímpicos de París 2024: la británica Ellie Aldridge y la francesa Lauriane Nolot, quien además es la campeona mundial defensora.

Un 2025 cargado de desafíos

En el inicio de la temporada, la bahiense disputó dos certámenes del Sailing Grand Slam: el Trofeo Princesa Sofía, en Palma de Mallorca (12°) y la Semana Olímpica Francesa, en Hyeres (9°).

Además, en mayo logró el mejor resultado personal y el mejor histórico para la Argentina en la categoría fórmula kite de vela: fue cuarta en el Campeonato Europeo, desarrollado en Urla, Turquía.

Luego, en julio, alcanzó la medalla de plata en el Europeo Juvenil, en Gizzeria, Italia.

Mientras que su última presentación, también en julio, fue la cuarta fecha del Grand Slam Sailing en Long Beach, la sede elegida por la fórmula kite para competir en Los Ángeles 2028. Allí, bahiense acabó en la 11ª posición, sobre 19 competidoras.

Con esa experiencia a cuestas y tras un año lleno de logros, Turienzo buscará en Cerdeña consolidarse entre las mejores del mundo.