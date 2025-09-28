Asunción o Río de Janeiro: se empieza a definir la sede de los Juegos Panamericanos

Mauro Gustavo Giovannini [email protected] Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

Desde hoy y hasta hasta el viernes 3 de octubre, autoridades de Panam Sports harán una visita a las dos ciudades candidatas para quedarse con la organización de los Juegos Panamericanos de 2031: Asunción de Paraguay o Río de Janeiro, en Brasil, quien se presentó junto a su vecina Niterói, organizarán la competencia continental que le sucederá a Lima 2027, que irá entre el 16 de julio y el 1 de agosto de 2027.

La Comisión de Evaluación de Panam Sports, liderada por el presidente Neven Ilic y la secretaria general, Jimena Saldaña, viajará para reunirse con las máximas autoridades deportiva de cada ciudad y realizar una visita oficial a las diferentes sedes deportivas que cada país tiene para ofrecer.

Cabe señalar que los miembros de Panam Sports que asistirán a ambas visitas son, además de Ilic y Saldaña, los presidentes de los Comités Olímpicos Nacionales Mario Moccia de Argentina, Dennis Knight de San Cristóbal y Nieves, y Sara Rosario de Puerto Rico.

Además, la organización continental asistirá con parte de su staff, entre ellos Ana Paula González, directora de Juegos; Andrea Carvajal, directora de Deportes; y Alejandro Goycoolea, director de Comunicaciones.

Predio del Comité Olímpico Paraguayo

La primera visita será desde hoy al miércoles 1 de octubre a la ciudad de Asunción del Paraguay, para luego viajar hasta Rio de Janeiro–Niterói donde estarán hasta el 3 de octubre.

“Estas visitas oficiales son parte del proceso para la selección de la ciudad que albergará los XXI Juegos Panamericanos de la historia. El objetivo principal es que la Comisión pueda ver in situ lo que tiene para ofrecer cada país para el deporte panamericano. Tendremos reuniones con las principales autoridades gubernamentales y deportivas y por supuesto, visitaremos las instalaciones con las que cuenta cada una de las ciudades. Tras las visitas, la Comisión presentará un informe en la Asamblea General Extraordinaria a todos los países miembros de nuestra organización, previo la elección”, señaló la secretaria general de Panam Sports, Jimena Saldaña.

“Son dos grandes ciudades de nuestro continente, y como organización estamos muy contentos y orgullosos de que quieran albergar nuestros Juegos Panamericanos. Estamos seguros de que, sea quien sea la ciudad que resulte ganadora, será una gran sede para nuestra fiesta deportiva continental”, agregó Saldaña.

Parque Olímpico de Barra, el gran legado de Río 2016

La elección que determinará la sede de los Juegos Panamericanos de 2031 se realizará en la Asamblea General Extraordinaria de Panam Sports que se llevará a cabo el próximo viernes 10 de octubre en la ciudad de Santiago de Chile.

Antecedentes

La capital paraguaya viene de acoger los Suramericanos en 2022 y este año los Juegos Panamericanos Junior, ambos cubiertos como medio acreditado por La Nueva., mientras que la turística brasileña tiene en su currículum haber sido el hogar de los Panamericanos en 2007 y de los Juegos Olímpicos en 2016.

Recordamos que los Juegos Panamericanos vienen de desarrollarse en Santiago de Chile, en 2023, y que la próxima edición se levará a cabo en la capital de Perú, en 2027.

Originalmente, los XX Juegos Panamericanos 2027 habían sido otorgados a Barranquilla, pero la ciudad colombiana no cumplió con los plazos de pago a Panam Sports y fue destituida.

Todas las ediciones

I - Buenos Aires 1951

II - México 1955

III - Chicago 1959

IV - San Pablo 1963

V - Winnipeg 1967

VI - Cali 1971

VII - México 1975

VIII - San Juan 1979

VIX - Caracas 1983

X - Indianápolis 1987

XI - La Habana 1991

XII - Mar del Plata 1995

XIII - Winnipeg 1999

XIV - Santo Domingo 2003

XV - Río 2007

XVI - Guadalajara 2011

XVII - Toronto 2015

XVIII - Lima 2019

XIX - Santiago 2023

XX - Lima 2027

XXI - Asunción o Río 2031