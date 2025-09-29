Moiraghi: "Seguimos con la mentalidad de que Olimpo va a volver al Nacional B"

(Enviado especial a Rafaela)

"Es difícil, pero nosotros estamos preparados para eso. Tenemos un gran cuerpo técnico que nos ha preparado bien y seguimos con la mentalidad de que Olimpo va a volver otra vez al Nacional B".

Con esa y otras frases Néstor Moiraghi se retiró ayer del Monumental de Rafaela, tras la eliminación de Olimpo en manos del Atlético por los cuartos de final del Torneo Federal A.

El Chino, uno de los buenos puntos en la derrota por 2 a 1, que significó que el aurinegro deba jugar la Reválida en busca del segundo ascenso, también contó sus primeras sensaciones a poco más de un ahora terminado el encuentro.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Estoy con bronca, porque la verdad que habíamos planteado para ganarlo y lamentablemente no se nos dio. No vamos a agachar la cabeza, ya tenemos revancha el próximo fin de semana. A seguir para adelante porque todavía tenemos chances de volver a subir a Olimpo", resumió el central y emblema del equipo bahiense en diálogo con La Nueva.

"Creo que a ellos se le abrió muy rápido el marcador y ahí encontraron más tranquilidad. Nosotros generamos situaciones y no pudimos convertir lamentablemente. En el segundo tiempo consiguieron un gol rápido y nosotros recién sobre el final. Creo que adentro de la cancha veíamos que las chicas eran más para Rafaela que para nosotros, pero es la ley del juego esto es así, no hay que quejarse, hay que levantar cabeza y seguir", agregó.

-¿Cómo lo ves al equipo desde tu experiencia?

-Bien, creo que tenemos mucha intensidad. Hemos cambiado el ritmo de juego nuestro, hoy por ser la cancha tan chica no ameritaba tanto. La cancha no estaba buena adentro, no sé cómo se veía de afuera. Pero no es excusa nada, nos toca perder. Ahora tenemos otro rival complicado, pero ahora definimos en casa y va a ser diferente.

-¿Es importante que cambien rápidamente el chip, sabiendo que las chances del ascenso siguen?

Sí, obvio, obvio. Entramos al vestuario hablando eso, que no podemos agachar la cabeza, que esto sigue, que tenemos que volver a entrenar, estar a disposición y el que quiera estar acá va a tener que venir con todas las ganas y el que no que se quede en Bahía o donde quiera estar. Pero acá tenemos que tirar todos para el mismo lado.

-¿Te toca ser un poco la voz de mando en eso, o es algo general del grupo?

-No, no, porque es algo general del grupo. Acá estamos todos para lo que decida el Buli y, a veces, no hay excusas. Y como te digo, acá el que quiera estar tiene que estar preparado y el técnico es el que decide quién juega y quién no.

-¿Confías en que el equipo se va a reponer?

-Nos vamos a reponer rápidamente, si Dios quiere el próximo fin de semana vamos a ir a San Luis, vamos a hacer un buen partido y lo vamos a definir de local.