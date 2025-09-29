Triple crimen: detuvieron a la sobrina de Víctor Sotacuro después de una entrevista en TV

Florencia, la sobrina de Lázaro Víctor Sotacuro, el hombre de nacionalidad boliviana acusado de manejar la camioneta blanca en la que llevaron a Morena Verdi (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) desde La Matanza hasta Florencio Varela, fue detenida.

La mujer estaba en el supuesto auto de apoyo junto a su tío, de acuerdo a las imágenes de las cámaras de seguridad.

Efectivos de la DDI La Matanza y Policía de la Ciudad concurrieron al canal A24, donde Ibáñez ofrecía una entrevista junto a su abogado Guillermo Endi.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, las autoridades realizarán “el acta en la Ciudad” por la jurisdicción y luego será trasladada a La Matanza.

El defensor dialogó con la prensa y afirmó que su asistida es “inocente”, a la vez que denunció “amenazas” contra la sobrina de Sotacuro. (NA)