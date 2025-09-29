Bahía Blanca | Martes, 30 de septiembre

11.2°

Bahía Blanca | Martes, 30 de septiembre

11.2°

Bahía Blanca | Martes, 30 de septiembre

11.2°
Deportes.

Carlos Alcaraz es finalista del ATP de Tokio y enfrentará a un rival que ya lo supo vencer

El español superó a Casper Ruud por 3-6, 6-3 y 6-4.

En un duelo que tuvo de todo, Carlos Alcaraz ratificó su condición de mejor jugador del circuito y se clasificó a la final del ATP de Tokio tras vencer a Casper Ruud por 3-6, 6-3 y 6-4.

Con este triunfo, el número uno del mundo alcanzó su décima final de la temporada y la novena consecutiva, además de sumar la victoria número 66 en 2025.

El rival en la definición será el estadounidense Taylor Fritz, que viene de derrotar a Jenson Brooksby por 6-4 y 6-3 y dejó buenas sensaciones en una hora y 30 minutos de juego.

El partido ante Ruud no fue sencillo para el español; comenzó incómodo y con el servicio menos efectivo de lo habitual, lo que permitió que el noruego se quedara con el primer set por 6-3.

Ruud mostró solidez desde el fondo y salvó varias bolas de break en los primeros games, obligando a Alcaraz a elevar su nivel para meterse en la pelea.

La reacción llegó en el segundo parcial, donde Alcaraz recuperó la precisión en el saque (76% de primeros) y encontró confianza para dominar los puntos, quebrando temprano y manteniendo la ventaja hasta el cierre del set.

En el set definitivo, Ruud mantuvo la tensión del duelo, pero Alcaraz apareció en los momentos clave: salvó dos bolas de break al inicio y luego aprovechó un descuido del noruego para romper el servicio y encaminar el triunfo.

Por su parte, Fritz dejó en claro su solidez con un juego agresivo y un saque potente, factores que le permitieron dominar a Brooksby y volver a meterse en la final de Tokio, torneo que ya ganó en 2022.

La final promete un choque atractivo: Alcaraz, número uno del mundo, frente a Taylor Fritz, quien lo venció la semana pasada en la Laver Cup; un condimento extra para una definición que se presenta abierta y de alto nivel.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

Fútbol.
La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE