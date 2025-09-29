Carlos Alcaraz es finalista del ATP de Tokio y enfrentará a un rival que ya lo supo vencer

En un duelo que tuvo de todo, Carlos Alcaraz ratificó su condición de mejor jugador del circuito y se clasificó a la final del ATP de Tokio tras vencer a Casper Ruud por 3-6, 6-3 y 6-4.

Con este triunfo, el número uno del mundo alcanzó su décima final de la temporada y la novena consecutiva, además de sumar la victoria número 66 en 2025.

El rival en la definición será el estadounidense Taylor Fritz, que viene de derrotar a Jenson Brooksby por 6-4 y 6-3 y dejó buenas sensaciones en una hora y 30 minutos de juego.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El partido ante Ruud no fue sencillo para el español; comenzó incómodo y con el servicio menos efectivo de lo habitual, lo que permitió que el noruego se quedara con el primer set por 6-3.

Ruud mostró solidez desde el fondo y salvó varias bolas de break en los primeros games, obligando a Alcaraz a elevar su nivel para meterse en la pelea.

La reacción llegó en el segundo parcial, donde Alcaraz recuperó la precisión en el saque (76% de primeros) y encontró confianza para dominar los puntos, quebrando temprano y manteniendo la ventaja hasta el cierre del set.

En el set definitivo, Ruud mantuvo la tensión del duelo, pero Alcaraz apareció en los momentos clave: salvó dos bolas de break al inicio y luego aprovechó un descuido del noruego para romper el servicio y encaminar el triunfo.

Por su parte, Fritz dejó en claro su solidez con un juego agresivo y un saque potente, factores que le permitieron dominar a Brooksby y volver a meterse en la final de Tokio, torneo que ya ganó en 2022.

La final promete un choque atractivo: Alcaraz, número uno del mundo, frente a Taylor Fritz, quien lo venció la semana pasada en la Laver Cup; un condimento extra para una definición que se presenta abierta y de alto nivel.