La ciudad.

Dólar en Bahía Blanca: a cuánto cerraron este lunes todas las cotizaciones

Cuáles fueron los valores de la divisa estadounidense en nuestra ciudad.

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización en Bahía Blanca a un valor promedio de $1.387,01 para la venta y de $1.328 para la compra, registrando una suba de 0,60% en relación al cierre del viernes.

En tanto, el dólar blue marcó $1.445 para la venta en nuestra ciudad, mientras que se ofreció a $1.430 en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, marcó $1.781, el MEP cotizó a $1.430, y el Contado con Liquidación (CCL) se ubicó en $1.482.

El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, subió a 1.094 puntos.

