Ciclo lectivo 2025: confirmaron cuándo terminan las clases en cada provincia

El ciclo lectivo 2025 ya transita el último trimestre del año y ya se conocen las fechas de cierre de clases en cada provincia de la Argentina.

El inicio del receso de verano depende de cada jurisdicción, siempre que se cumplan los 190 días lectivos por año que establece el Consejo Federal de Educación.

De acuerdo con la información oficial, las fechas de cierre se darán entre el 12 y 26 de diciembre.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Cuándo terminan las clases en 2025, provincia por provincia

12 de diciembre: Catamarca, Jujuy y Santa Fe.

18 de diciembre: Santa Cruz.

19 de diciembre: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tierra del Fuego.

22 de diciembre: Provincia de Buenos Aires, Misiones y Salta.

26 de diciembre: La Pampa.

El diseño del calendario escolar de la Secretaría de Educación busca equilibrar los períodos de cursada, el receso invernal y los feriados nacionales.

De esta manera, se asegura que los estudiantes y docentes tengan el tiempo necesario para cumplir con los días de clase acordados a nivel nacional y la enseñanza de los contenidos estipulados.

Los feriados que se vienen