Tati Del Sol y el sueño para los 100 años de Argentino: "La idea es poder disfrutar en Primera"

Argentino es uno de los dos equipos con mejor presente en el torneo de Segunda del básquetbol local (8 triunfos en 9 presentaciones) y anoche lo ratificó quitándole el invicto a Independiente en este tramo.

"Se ha nivelado el torneo en la segunda parte, se puso muy competitivo y hay una gran paridad. Cualquier equipo te puede complicar mucho. Lo que nos propusimos fue mejorar el séptimo lugar de la primera mitad y ahora se vienen sucediendo varios triunfos que nos ilusionarnos con seguir creciendo y mejorar como equipo, teniendo una regulridad e identiidad de juego", dijo su entrenador, Andrés Del Sol, en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

Tati destacó que tiene un plantel de jugadores jóvenes muy interesantes, a los que se le sumó Gerónimo Rausch.

"En el primer semestre nos caracterizamos por ser un equipo súper dinámico, con mucho peligro en nuestro juego exterior, y con la llegada de Gero nos convertnios en un equioo más lento, pero a los rivales los preocupa en la zona pintada. Nos dio peso interior y nos sacó la dinámica", comparó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Argentino está en un lote de tres equipos que comparten la tercera posición.

"En ningún momento ni el club ni nadie nos presionó para salir campeones", aclaró Tati.

"Por supuesto que te vas ilusionando y soñando con meterte en los playoffs y pelear. Creo que hay equipos que se armaron de mejor forma, como Barrio Hospital, Sportivo, El Nacional, Comercial mismo y Ateneo, y lo vienen haciendo muy bien", destacó.

Su regreso a la ciudad fue después de varios años alejado, inclusive, antes de ser entrenador.

"El primer semestre me sirvió para conocer a los rivales y a mis propios jugadores. Cuado llegué de Madryn el equipo estaba armado y tuve que adaptarme a cada uno. Tengo jugadores que son muy competitivos y cualquiera puede jugar. Tenemos jugadores que no han encontrado su máximo nivel y cuando lo logren vamos a estar para grandes cosas", avisó

Argentino cumplirá 100 años el 9 de julio de 2027.

"La idea es poder estar para esos años disfrutando en Primera división, es uno de los sueños, en el proceso de consolidarnos en la categroía, hacernos fuertes y por qué no dar un pasito de calidad y soñar con estar en Primera", se esperanzó.

Mirá el video completo: