Charla y exhibición de la gimnasta Simone Biles en nuestro país: datos para los interesados

La estadounidense Simone Biles, quien ostenta el título de ser la gimnasta más premiada en la historia, llegará por primera vez a Buenos Aires, donde dará una charla motivacional para 300 personas y una exhibición en el Parque Olímpico.

Biles, de 28 años, ganó 11 medallas olímpicas y 23 medallas doradas en campeonatos mundiales a lo largo de su carrera.

Y en el marco de la designación de Buenos Aires como Capital Mundial del Deporte 2027, esta estrella del deporte mundial, compartirá su experiencia, su visión y su ejemplo de superación.

La gimnasta artística se presentará en la Sede del Gobierno de la Ciudad, en Parque Patricios (Uspallata 3150), el miércoles 8 de octubre a las 10.

Ahí, brindará una charla motivacional titulada “El poder de creer”. Un día después, el 9, a las 17, llevará adelante una clínica de gimnasia en el Parque Olímpico, en Villa Soldati.

La misma estará dirigida a los jóvenes talentos, quienes tendrán la oportunidad única de aprender de la mejor de todos los tiempos en su rubro.

Aquellas personas interesadas en participar de la charla que se llevará a cabo en el auditorio de la Sede de Gobierno Porteño, deben enviar un mail con sus datos a la siguiente dirección de correo electrónico: [email protected]

Mientras que, quienes deseen presenciar la clínica deportiva en el Parque Olímpico de Villa Soldati, deben enviar un mail con sus datos a la siguiente dirección de correo electónico: [email protected]