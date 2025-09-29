"Ha sido una hermosa historia juntos", así despidió FeVA al técnico más exitoso de su historia

Tras siete años de un ciclo histórico que tuvo como punto más estelar el bronce olímpico en Tokio, el histórico título Sudamericano 2023 y la clasificación a París 2024, la Federación del Vóleibol Argentino (FeVA) despidió con profundo agradecimiento a Marcelo Méndez, el entrenador que instaló a la Selección Argentina en la élite mundial antes de su partida al Trentino de Italia.

La Federación compartió una editorial en sus redes sociales como agradecimiento al mejor entrenador de su historia:

"Allá por el 2019 tuvimos el compromiso de buscar seguir creciendo y el nombre de Marcelo Méndez, con laureles y reconocimiento en todo el mundo, fue el que anhelamos y pudimos concretar. Hoy, siete años después, su ciclo se transformó en uno de los más exitosos de nuestra historia, un ciclo lleno de emociones, pero fundamentalmente con mucho compromiso y trabajo, siempre con la Selección como prioridad.

El paso de Marcelo Méndez por la Selección nos remite directamente a esas madrugadas de los Juegos Olímpicos de Tokio con épicas batallas que terminaron con ese festejo desaforado de medalla de bronce contra Brasil. Pero no fue sólo ese hito.

En este período hubo un histórico título sudamericano en 2023 en Brasil, también el Panamericano 2019 y destacadas actuaciones en la VNL con clasificación a las finales, Mundiales, World Cup y los Juegos Olímpicos de Paris 2024.

Fueron 7 años de mucho trabajo por parte de Marcelo, con distintos colaboradores y con innumerable cantidad de jugadores que pasaron por la Selección. Hubo recambio, altas, bajas y retiros, pero siempre con su escuela, enseñanzas y todas las herramientas para seguir creciendo. Y por supuesto, por el amor a esta camiseta.

Hoy FeVA sólo tiene palabras de agradecimiento para uno de los mejores entrenadores que tiene el vóley mundial, que tuvimos la suerte de disfrutar por mucho tiempo y que nos instaló en la élite del voleibol, ojalá podamos decir que es un hasta luego. Gracias Marcelo, los mejores deseos para este presente en el Trentino".