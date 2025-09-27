Tiro recuperó el poder de fuego y metió la segunda victoria en fila

Tiro Federal parece haber encontrado el rumbo. Al menos esta tarde, demostró que va bien encaminado y venció inobjetablemente a Pacífico de Cabildo 3 a 0 en el Onofre Pirrone.

Tras lograr la primera victoria del Clausura ante Rosario (2-1), el elenco de la dupla Sardi-Gigliotti tenía que ratificar su buen momento ante un rival directo en la lucha por meterse entre los cuatro y lo hizo con creces.

Más efectivo que lúcido

El local salió mejor parado al partido a un escenario de juego que bancó –salvo algún charco— los avatares de la lluvia de ayer.

El anfitrión trató de ser agresivo ante un adversario que lanzó demasiado pelotazos.

Grunewald evitó el gol de Mc Coubrey y un cabezazo de Calamante se fue apenas arriba.

Pero luego de que el cotejo se emparejara con el ímpetu y la enjundia de Pacífico, llegó el desnivel.

Diego Ocampo abrió bien para Genera Fraysse y el 7 mandó un centro perfecto para Mc Coubrey se sacara la mufa con una preciosa tijera. Golazo.

El Tifón sintió el impacto, pero fue por el empate. Mc Coubrey salvó en la línea una definición de Delorte, aunque el asistente Oscar Lazo había levantado el banderín.

Tras cartón, Mc Coubrey dejó a Diego Cuevas de cara al gol, pero el 4 encontró una buena respuesta de Roque Schiaffino.

Claro que Tiro no perdonó en la siguiente chance. Mc Coubrey habilitó a Genaro Fraysse y el pibe definió con clase por encima del cuerpo de Schiaffino.

Herido en su orgullo, Pacífico trató de meterse en partido. Primero reclamaron un penal a Delorte (quedaron dudas) y, en la continuidad de la jugada, Mc Coubrey evitó el tanto del experimentado atacante de los de Cabildo.

Sufrió, pero lo cerró

La tónica se mantuvo en los segundos 45 minutos porque el elenco de Gabriel Dietrich salteó líneas, revoleó demasiado el balón y todo le costó el doble.

Por su parte, el local comenzó a administrar el balón, hizo correr las agujas del reloj y empezó a encontrar espacios para abrochar el pleito.

Pero emergió otra vez Schiaffino y le sacó el tercero a Joaquín Martínez, quien recibió una muy buena habilitación de Grippaudo.

Después, Genaro Fraysse no cerró una chance clara tras un gran pase de Diego Ocampo.

Dietrich movió el banco y Pacífico se la jugó en el tramo final.

Con corazón, el visitante estuvo a punto de encontrar agua en el desierto.

Un centro de Scaringi se fue cerrando y pegó en el poste izquierdo de Arias y Juan Pablo Molina –tras pase de Ema López, el mejor del verde— no pudo sentenciar a boca de jarro.

Y ya sobre el filo el encuentro, los ingresados Salgado y Centeno armaron una muy buena pared que derivó en una muy buena definición del pibe del club para bajarle definitivamente la persiana al cotejo.

Así, Tiro celebró son su gente su segundo éxito en fila y sueña con ser protagonista en el Clausura.

La síntesis

TIRO 3

B. Arias 6

Calamante 7

S. Mancinelli © 6

Villalobos 6

Cuevas 6

Ocampo 7

Damiani 5

J. Martínez 6

Grippaudo 6

G. Fraysse 7

MC COUBREY 8

DT: Sardi-Gigliotti

PACÍFICO C 0

Schiaffino 5

Grunewald 5

Temps 4

Belogini 4

L. Coronel 5

Troncoso 5

E. López 6

L. Lucas 5

Priegue 4

Delorte © 5

Ferrari 5

DT: G. Dietrich

PT. Goles de Mc Coubrey (TF), a los 23m. y G. Fraysse (TF), a los 36m.

ST. Gol de Salgado (TF), a los 43m.

CAMBIOS. 61m. Laborde (5) por Grippaudo y Salgado (7) por Mc Coubrey, 81m. Centeno por G. Fraysse y Stremel por Damiani y 89m. Prieto por Ocampo, en Tiro; 62m. M. Coronel (4) por Grunewald y B. Cola (5) por L. Lucas, 68m. Scaringi por Troncoso y J.P. Molina por Priegue, en Pacífico.

ARBITRO. Carlos Bustamante (5).

CANCHA. Tiro (buena).