Violencia de género: Alberto Fernández dijo que Fabiola Yañez fue “inducida” a denunciarlo

El expresidente Alberto Fernández volvió a referirse a la causa que lo tiene en calidad de procesado por violencia de género contra su expareja Fabiola Yañez. Fue en una entrevista que brindó para un canal de Youtube.

El ex mandatario consideró que Yañez fue “inducida” a hacer la denuncia en su contra y deslizó que “alguien se aprovechó de los problemas de salud" que tiene la exprimera dama.

Fernández sostuvo que su expareja le habría dicho que le iban a pagar “millones de dólares” por un documental y eso la impulsó a ir a la Justicia para hacer la presentación contra el ex jefe de Estado.

“‘Si hago el documental me van a pagar x millones de dólares. ¿Si no hago la denuncia qué gano yo?’”, fue el planteó que -según Fernández- le hizo la exprimera dama.

“Lo que ella quería era un departamento y recursos que yo no tengo”, señaló el expresidente. Además, brindó detalles de la causa y dijo que las amigas de Yañez declararon que “los golpes” que presentaba la exprimera dama “eran producto de sus caídas como consecuencia de que bebía alcohol”.

Lo concreto es que la causa por violencia de género contra el expresidente se encuentra en etapa avanzada: tras ser procesado por lesiones leves y graves agravadas y amenazas coactivas, resolución ya confirmada por la Cámara Federal, la fiscalía solicitó la elevación a juicio oral.

Ahora el juez Ercolini debe decidir si envía el expediente a un tribunal oral, donde Fernández podría enfrentar una pena de hasta 15 años de prisión en caso de condena. (NA)