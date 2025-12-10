Renuncia y cambios en el Gobierno: quién es el nuevo titular del área de Derechos Humanos

El ministerio de Justicia confirmó que el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, presentó su renuncia al cargo por motivos personales.

"Agradecemos al Dr. Baños por haber acompañado el inicio de la reestructuración del área de Derechos Humanos. Un proceso durante el cual el Gobierno Nacional puso fin a una estructura sobredimensionada utilizada para currar y albergar a empleados militantes", afirmaron desde la cartera que lidera Mariano Cúneo Libarona en un comunicado.

En ese sentido, el cargo será ocupado por Joaquín Mogaburu, abogado con formación de posgrado en Derechos Humanos y Derecho Penal.

"Estas medidas contribuyen a desideologizar las politicas públicas en el área de los Derechos Humanos y garantizar una administración más transparente y responsable, en línea con los objetivos de cambio que el Gobierno Nacional impulsa desde diciembre de 2023", concluyeron. (con información de TN)