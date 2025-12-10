¿Por qué Luis Caputo cambió el escudo oficial del Ministerio de Economía?

El Ministerio de Economía de la Nación, conducido por Luis Caputo, oficializó un cambio en el escudo institucional del organismo.

El nuevo sello fue presentado con la incorporación del cadúceo, un elemento clásico de la simbología económica y comercial.

La cartera económica difundió el nuevo logo, destacando los valores y la nueva identidad que representa:

