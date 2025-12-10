¿Por qué Luis Caputo cambió el escudo oficial del Ministerio de Economía?
Oficializó la nueva heráldica del organismo, que incluye el cadúceo y la bandera argentina. Qué significados tienen sus nuevos símbolos.
El Ministerio de Economía de la Nación, conducido por Luis Caputo, oficializó un cambio en el escudo institucional del organismo.
El nuevo sello fue presentado con la incorporación del cadúceo, un elemento clásico de la simbología económica y comercial.
La cartera económica difundió el nuevo logo, destacando los valores y la nueva identidad que representa:
- El Cadúceo: El nuevo sello incorpora este símbolo clásico del comercio, el intercambio y la comunicación.
- Simbología: Las serpientes del cadúceo "representan el equilibrio entre los actores económicos" y sus alas "evocan agilidad, modernización y dinamismo", que son considerados valores centrales para el desarrollo nacional.
- El cambio, que busca reflejar la modernización y el dinamismo de la gestión económica, se enmarca en las transformaciones impulsadas por el gobierno. (NA)