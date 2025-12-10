Adorni a Kicillof: “Sin déficit, no hay nueva deuda”

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ratificó hoy la negativa del Gobierno nacional a autorizar un mayor endeudamiento de la provincia de Buenos Aires.

“Le recordamos al gobernador de la Provincia de Buenos Aires que sin déficit no hay nueva deuda”, dijo Adorni en respuesta a una pregunta durante la conferencia de prensa que brindó hoy para hacer un repaso de la gestión de Gobierno del año.

El funcionario mencionó logros como la eliminación del “cepo” cambiario, la baja en el índice de pobreza, la disminución de la deuda pública consolidada, el descenso del riesgo país, la baja de la inflación y la vuelta del país al mercado de capitales.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“El cepo cambiario no existe más desde abril del 2025, una aberración confiscatoria que jamás debió haber existido, y que en la Argentina kirchnerista quisieron vendernos como una solución definitiva. Así como el dólar soja, el dólar Coldplay, el dólar Qatar y alguno de los otros delirios de la Argentina populista”, enfatizó.

Adorni destacó que a partir de las políticas del Gobierno “como consecuencia del orden económico y, principalmente, de la baja de la inflación, la pobreza pasó del 52,9% al 31,6% según el INDEC”, organismo que, resaltó, “mantiene a su mismo titular desde el Gobierno anterior”.

“La deuda pública consolidada disminuyó 50.000 millones de dólares, lo que convirtió a este Gobierno en el primero en desendeudar al país en décadas, por lo que no hay nueva deuda”, detalló.

Además, subrayó que el Riesgo País “hoy se ubica en torno a los 634 puntos básicos y Argentina volvió al mercado de capitales”, lo que consideró como “un hito importante en el camino hacia una economía normal”.

“Tenemos bien en claro bien hacia dónde queremos ir, la sociedad argentina también. En las últimas elecciones ha dado muestras de hacia dónde quiere que siga el camino de la Argentina, y buena parte de la política entendió que hay que encolumnarse”, aseveró.

En ese sentido y aludiendo a Kicillof, consideró que “no tiene mucho sentido” una reunión del Ejecutivo nacional con el bonaerense.

“Lo único que les importa es que al Gobierno le vaya mal y que a los bonaerenses les vaya mal también. No hay mucho para dialogar, porque no hay muestras de buena voluntad”, dijo.

“Hay gobernadores que no van en línea con lo que la gente nos pide”, expresó y agregó como ejemplo que no se encuentra apoyo “cuando pedimos les pedimos que se adhieran a determinadas leyes, como puede ser la Ley Antimafias o cualquier otra”.

Ante una nueva pregunta del periodismo sobre la posibilidad de que en el futuro exista una reunión con Kicillof, Adorni puntualizó que desde el Poder Ejecutivo se evalúa “cuál es la agenda de cada gobernador” y añadió: “no compartimos agenda con Kicillof”.

“No tiene mucho sentido esa reunión (con Kicillof), en algún momento por ahí exista, la verdad que no lo sabemos, pero no está hoy en agenda”, concluyó. (NA)