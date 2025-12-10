Bahía Blanca | Miércoles, 10 de diciembre

Javier Milei celebró sus primeros dos años en la Presidencia

Lo hizo a través de un posteo en su cuenta de X: "Muchas gracias".

El presidente Javier Milei cumplió este miércoles dos años de gestión y lo celebró en su cuenta de X: "Muchas gracias".

Milei posteó una imagen junto a su hermana, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el día de la asunción, el 10 de diciembre de 2023. 

El libertario se encuentra en Oslo donde estaba previsto que participara de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz para la dirigente venezolana María Corina Machado. (NA)

 

