El Gobierno rechazará el pedido de endeudamiento de la Provincia

El Gobierno nacional se encamina a rechazar el aval para la nueva toma de deuda que busca concretar la administración del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, la cual fue aprobada la semana pasada en una controvertida sesión de la Legislatura bonaerense.

Fuentes de Casa Rosada señalaron que, si bien se rechazaría la convalidación de la nueva deuda, el gobierno sí aceptaría el rollover (la refinanciación) de la deuda que la provincia ya tenía contraída.

El Endeudamiento Aprobado

En la madrugada del pasado jueves, el gobierno de Kicillof logró la aprobación legislativa para solicitar un endeudamiento de hasta 3685 millones. Este monto incluye la emisión de Letras del Tesoro y cuatro operaciones de endeudamiento específicas: una para la administración central, otra para el Ejecutivo, una tercera para la empresa AUBASA y una solicitud destinada a Buenos Aires Energía.

Para que esta medida se concrete, la provincia necesita el aval de la Nación, un permiso que en el último tiempo sí fue otorgado a jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe para acceder al mercado internacional.

La tensión política de fondo

La relación entre la Casa Rosada y el gobierno bonaerense es notoriamente distinta a la que mantiene con las demás provincias.

Buenos Aires es una de las cuatro jurisdicciones que no accedió a firmar el Pacto de Mayo (junto a La Rioja, Tierra del Fuego y Formosa). Además, Kicillof no participó de los encuentros que la Nación mantuvo en las últimas semanas con 20 gobernadores.

Como contrapartida, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos "Carli" Bianco, solicitó un encuentro con el ministro del Interior, Diego Santilli, mediante una carta oficial.

El objetivo es "reclamar los fondos que el gobierno nacional le quitó a los bonaerenses y retomar la ejecución de las 1000 obras que dejaron abandonadas". Santilli acusó recibo de la nota a través de la red social X, aunque hasta el momento no se han reportado avances.

La posición de rechazo del Gobierno Nacional se fundamenta en la Ley de Responsabilidad Fiscal de 2004.

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo este sábado que la ley establece que las provincias no deben tomar nueva deuda si "los gastos corrientes superan la inflación".

Según el funcionario, Buenos Aires "no está cumpliendo" al aumentar los gastos corrientes por encima de la inflación, por lo que la nueva deuda "no debería estar sujeta a aprobación".

En sintonía, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ratificó la postura este martes durante la presentación del informe final del Consejo de Mayo.

Adorni señaló que el Consejo propone "reforzar públicamente el compromiso de no pedir autorizaciones de endeudamiento si una provincia tiene déficit primario, excepto por supuesto para los roll overs de deuda".

Previamente, el subsecretario de Asuntos Políticos, Sebastián Pareja, ya había anticipado que el Gobierno nacional no convalidaría la aprobación de deuda de Kicillof. (N/A)