Kicillof la respondió a Caputo: reclamo por la deuda y pedido de financiamiento

El gobernador bonaerense Axel Kicillof profundizó su confrontación con el Gobierno de Javier Milei luego de que comenzaran a trascender señales de que el Ministerio de Economía no avalaría el financiamiento por US$ 3685 millones que la Legislatura provincial autorizó días atrás.

Tras haber anticipado su malestar en redes sociales, Kicillof llevó su mensaje a un acto en La Plata, donde respondió de manera directa al ministro Luis Caputo. “Que lo aprueben y rápido, ni bien lo mande. Rapidito, Toto”, reclamó con énfasis ante funcionarios, fuerzas de seguridad y el intendente Julio Alak.

La reacción de Kicillof surgió luego de que Caputo relativizara públicamente la posibilidad de aprobar el endeudamiento solicitado, bajo el argumento de que la Provincia podría estar incumpliendo la Ley de Responsabilidad Fiscal y, por lo tanto, la Nación no tendría la obligación de habilitarlo.

Frente a esa postura, Kicillof sostuvo que la aprobación legislativa “no implica endeudamiento nuevo”, sino una herramienta para refinanciar compromisos previos originados en la gestión de María Eugenia Vidal. “Ayer no se aprobó endeudamiento, se aprobó financiamiento. Simplemente cubre los vencimientos que dejó Vidal”, aclaró.

El gobernador recordó que la Nación mantiene —según la Provincia— una deuda de $13.000 millones con Buenos Aires. “Más lío no nos pueden armar. Nos deben $13.000 millones. Que nos lo devuelvan”, insistió, e hizo hincapié en la presentación judicial realizada ante la Corte Suprema para recuperar fondos que la administración provincial considera recortados de manera indebida.

La legislatura bonaerense aprobó el endeudamiento

En ese marco, volvió a cuestionar al presidente Javier Milei, al señalar que la negativa al financiamiento forma parte de un esquema de ajuste que, según su visión, se sostiene en un “falso superávit”. Según los números difundidos por la Provincia, la coparticipación que llega a Buenos Aires cayó 8,9% en términos reales como consecuencia del “desastre económico que genera Milei con su plan”. (con información de TN)