“Lo quiero mucho”: Macri, irónico con Kicillof tras el saludo en Expoagro

En la cena de inauguración de Expoagro, el encuentro agroindustrial más importante del país, el expresidente Mauricio Macri y el gobernador bonaerense Axel Kicillof compartieron la misma mesa y se saludaron con un apretón de manos.

Consultado por el encuentro por la prensa, Macri ironizó con el episodio. “Lo quiero mucho”, dijo entre risas.

Desde el área de Prensa de la Provincia señalaron, en tanto, que se trató de “solo un saludo protocolar”.

La mesa había sido dispuesta por el protocolo del evento, por lo que ambos dirigentes quedaron frente a frente. Entre las figuras que también asistieron se destacaron el dirigente libertario Sebastián Pareja y el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia.

En sus intervenciones durante la jornada, Kicillof destacó el papel de la PBA como la “principal provincia agropecuaria” del país.

Por su parte, Macri aprovechó para elogiar al presidente Javier Milei y el actual rumbo económico, aunque volvió a insistir en la necesidad de eliminar las retenciones al sector. (NA)