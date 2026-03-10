Kicillof, Macri y Pareja, juntos en la cena de bienvenida de Expoagro

Con más de 700 expositores, remates ganaderos millonarios y una fuerte presencia de innovación tecnológica, comenzó a palpitarse una nueva edición de Expoagro, que tuvo una cena de bienvenida con la presencia de figuras de la política de la talla Axel Kicillof, Mauricio Macri y Sebastián Pareja.

La cena de bienvenida, se realizó en el tradicional Hotel Colonial de San Nicolás.

El encuentro reunió a importantes referentes políticos y del sector agropecuario, entre ellos el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el ex presidente Mauricio Macri y el diputado nacional Sebastián Pareja.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

También participó el intendente de San Nicolás de los Arroyos, Santiago Passaglia, ciudad que desde hace una década alberga la exposición.

Para el acto de inauguración también está prevista la presencia del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

Debate sobre la “segunda revolución de las pampas”

Durante la cena se proyectó un mapping con imágenes que recorrieron la historia de Expoagro desde su primera edición en Junín en 2006.

En una charla moderada por el actor y conductor Darío Barassi, distintos referentes del sector debatieron sobre innovación, desafíos y oportunidades.

Participaron:

Fernando De Nevarez

Marcelo Torres

Harnás Zulbeldía

Luis Fredy Simone

El encuentro fue encabezado por el director de Expoagro, Martín Schvartzman.