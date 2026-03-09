Racing fue condenado a pagar una cifra millonaria por el asesinato de Nicolás Pacheco

Racing Club fue condenado a abonarle 200 millones de pesos a los padres y al hermano de Nicolás Pacheco, periodista partidario de la “Academia” asesinado en la sede social del club en el barrio porteño de Villa del Parque en enero de 2013.

El juez a cargo del Juzgado Civil N°1, Juan Sobrino Reig, resolvió que el club de Avellaneda le abone 200 millones de pesos a los padres y al hermano de la víctima. Además, dictó un pago adicional de 150 millones destinado a cubrir los honorarios de abogados, peritos y forenses que intervinieron tanto en la fase preliminar de la investigación como en el juicio oral.

A estos 350 millones de pesos se le suman los intereses que se acumularon desde aquel trágico 24 de enero de 2013, alcanzando así una cifra cercana a los 550 millones de pesos, un equivalente a 400 mil dólares.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En la madrugada del 24 de enero de 2013, entre las tres y las cinco y media de la madrugada, Enrique Rulet, Aníbal Domínguez Butler y Juan Carlos Rodríguez atacaron a golpes a Pacheco en la sede social de Racing ubicada en Nogoyá 3045, Villa del Parque.

En la autopsia, el Tribunal Oral en lo Criminal N°23 describió que Pacheco sufrió 15 lesiones, siendo las más graves la fractura de cráneo y de columna vertebral. Luego de la golpiza, los tres hombres arrojaron el cuerpo del periodista a la pileta de la sede.

En 2016, los tres acusados fueron condenados a doce años de prisión por ser coautores del homicidio simple de Pacheco. (NA)