Milei ratificó su alianza con EE.UU. e Israel: “Irán es el enemigo y vamos a ganar la guerra”

Javier Milei está en un viaje de inversiones en Estados Unidos y este lunes dio una charla en la Universidad Yeshiva de Nueva York, en donde se definió como “el presidente más sionista del mundo” y aseguró: “Vamos a ganar la guerra”, en relación al conflicto en Medio Oriente.

Además, volvió a remarcar el alineamiento de la Argentina con Estados Unidos e Israel. “Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, son nuestros enemigos. Pero además tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel", remarcó.

En este sentido, el presidente también ratificó su posición personal y geopolítica: “Yo me siento orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo”, afirmó ante cientos de estudiantes judíos que desbordaron el auditorio de la casa de altos estudios.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La exposición, en un auditorio de la institución académica judía ubicada en el barrio de Washington Heights, en Manhattan, duró más de una hora y media. Participaron estudiantes y asistentes que siguieron la presentación con traducción simultánea.

El jefe de Estado llegó acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que se ubicaron en las primeras filas del auditorio. La actividad formó parte de la agenda que el Presidente desarrolla en Estados Unidos para reforzar vínculos políticos y económicos.

Como es su costumbre en este tipo de eventos, la disertación de Milei tuvo un fuerte componente teórico sobre economía y filosofía política, con referencias a la escuela austríaca y a su visión sobre el rol del Estado.

“Hemos decidido dejar de estafar a los argentinos con el impuesto inflacionario. No estaba dispuesto a robarles a los argentinos subiéndoles los impuestos”, afirmó.

En ese contexto, insistió en que su gobierno impulsa reformas estructurales basadas en una convicción moral y defendió el ajuste fiscal aplicado desde el inicio de su gestión.

“Los impuestos son un robo. Nadie paga los impuestos voluntariamente, lo hacen a punta de pistola”, afirmó y volvió a cuestionar al socialismo y a las corrientes políticas que, según su mirada, promueven un mayor intervencionismo estatal. “Probablemente el fraude más grande de la historia de la humanidad sea el socialismo”, dijo.

En ese marco, reivindicó la agenda de reformas económicas de su gestión. “Somos el gobierno más reformista no solo de la Argentina, sino de la historia de la humanidad”, sostuvo. También reiteró que su proyecto político busca consolidar un modelo de libre empresa y menor peso del Estado en la economía.

Durante su intervención, el Presidente ratificó su postura internacional frente al conflicto en Medio Oriente y volvió a señalar a Irán como un adversario de la Argentina. “Me siento orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo”, afirmó ante los estudiantes.

En ese marco, defendió el rol de Estados Unidos e Israel en el escenario internacional y pronosticó que ambos países terminarán imponiéndose en el conflicto regional. “No tengo ninguna duda de que Estados Unidos e Israel van a salir victoriosos de esta situación”, sostuvo.

También vinculó ese escenario con la política internacional impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump. “Es increíble cómo el mundo se salvó por un centímetro”, reiteró, en referencia al intento de asesinato que sufrió el líder republicano durante la campaña electoral. (TN)