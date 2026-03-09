Arranca la campaña de vacunación antigripal en todo el país

El Ministerio de Salud de la Nación pondrá en marcha este miércoles 11 de marzo la campaña de vacunación antigripal 2026 en todo el país, con un inicio tres semanas antes que el año pasado ante el adelantamiento de la temporada de virus respiratorios y la circulación de una nueva variante de influenza A (H3N2), que presenta mayor transmisibilidad.

Desde la cartera sanitaria explicaron que la decisión apunta a fortalecer la inmunidad de los grupos de riesgo, reducir complicaciones y amortiguar el impacto de la enfermedad sobre el sistema de salud en las semanas de mayor circulación viral.

Para la campaña, la Nación adquirió 8.160.000 dosis: 4.700.000 de vacuna antigripal para adultos, 2.300.000 de vacuna adyuvantada y 1.160.000 de dosis pediátricas. Además, ya fueron distribuidas más de 1.800.000 dosis en todo el país y está previsto un nuevo envío de 1.018.640 antes de que finalice marzo.

La vacunación está destinada a niños de entre 6 y 24 meses, personal de salud, mayores de 65 años, embarazadas, puérperas y personas con factores de riesgo. Según se informó oficialmente, la dosis podrá aplicarse en hospitales públicos, centros de salud y vacunatorios de todo el país, incluso de manera simultánea con otras vacunas del Calendario Nacional.

En paralelo, el Ministerio indicó que ya capacitó equipos sanitarios, publicó los lineamientos técnicos para la campaña 2026 y puso en marcha un tablero de monitoreo en tiempo real para seguir el avance de la vacunación y detectar posibles brechas de cobertura en cada jurisdicción. (con información de NA)