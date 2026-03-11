Causa Cuadernos: Cristina Kirchner deberá declarar de manera presencial

La ex presidenta Cristina Kirchner deberá prestar declaración indagatoria en la Causa Cuadernos de manera presencial, luego de 13 audiencias. Será el próximo 17 de marzo a las 9, en el salón Auditorium del Tribunal.

Ayer, el TOF 7 rechazó el pedido de nulidad que partió desde la defensa de la ex mandataria y de otros imputados, como el e ministro de Planificación Julio De Vido, que argumentaron irregularidades en la instrucción y cuestionaron la veracidad de los testimonios de los "arrepentidos".

Para el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, los cuadernos fueron manipulados, por lo que no deberían formara parte de las pruebas en el caso.

Además, señaló que las declaraciones de los 31 imputados calificados como colaboradores fueron realizadas bajo extorsión.

El TOF 7, integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, debe decidir sobre los planteos preliminares que se llevaron a cabo hasta ahora y serán los responsables de investigar la presunta red de sobornos y cartelización de la obra pública entre los años 2003 y 2015.

La fiscal Fabiana León fue quien intervino para responder a los planteos de las 68 personas imputadas que buscaron cuestionar el proceso. (N/A)